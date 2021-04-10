潘孟安跟風巨人梗 號招曬「毛小孩坐下照」獲熱烈回應

許多人都知道總統蔡英文是愛貓一族，但不少政治人物其實骨子裡也是寵貓達人，屏東縣長潘孟安、高雄市長陳其邁就是一例。潘孟安近日也在臉書貼出愛貓麒麟的照片，現場餵食肉泥，還活用進擊的巨人梗，號召大家一起曬貓，引來廣大迴響。

潘孟安愛貓麒麟是隻白腳貓，遭人棄養後被收編，潘孟安也經常在各種節日曬貓，近日他又在臉書發文，寫到「麒麟，來吶，你坐啊！肉泥沙沙給油 ～吃完會不會變進擊的巨貓？」只見潘孟安讓愛貓坐在大腿上，一手抱著牠，一手親餵肉泥，堪成寵貓狂人，而他也在下方號召網友貼出「家貓坐姿照」。

貼文一出後，吸引近1萬人按讚，不少網友紛紛留言貼出自家寵物照，「進擊的巨貓在此」、「我家帥貓小兒子」、「本貓秉持能躺就不坐」、「努力瘦身中的巨貓」、「牠不叫麒麟，叫霜淇淋」、「進擊的柴犬，參戰」、「左邊是超大型巨人，右邊是鎧之巨人，中間是結紮之巨人」。

其中，不少政治人物也現身留言，台南市長黃偉哲、高雄市議員黃捷、立委陳柏惟、陳其邁都貼出自家愛犬、愛貓照片，而潘孟安也現身回覆黃捷的愛貓小優，表示「小優，賣擱睏啊」，下方網友也急著幫他們的愛犬愛貓徵友，畫面相當有趣。