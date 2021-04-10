美國鬆綁對台交往準則 總統府：盼促進台美更多互動

美國國務院今天公布最新的對台交往準則，據悉，在新的交往準則下，美台官員將能前往對方官署拜會與洽公，美方官員也得以參加雙橡園的活動。總統府發言人張惇涵今天表示，「我們欣見鼓勵台美雙方更緊密交流的相關作為，並期盼未來能夠促進台美雙方更多互動。」

張惇涵表示，鬆綁台美交往準則已為美國朝野所共同支持，而美國的行政及國會部門，也持續努力促進台美交流互動與各項合作。

張惇涵表示，台灣與美國是共享民主自由價值的夥伴，期盼在既有的堅實基礎上，台美雙方能夠持續深化合作夥伴關係，共同為區域和平穩定與繁榮發展，共同貢獻正面且良善的力量。

美國國務院今天以發言人普萊斯（Ned Price）名義發出新聞稿，說明最新的對台交往準則。國務院表示，這項準則是基於「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act）規定進行審查，目的在鼓勵美國與台灣接觸，以反映雙邊深化的非官方關係。