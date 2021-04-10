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我國與宏都拉斯建交80周年 蔡英文祝賀提喜愛宏國咖啡

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
圖為2017年，總統蔡英文（中）出訪中美洲友邦薩爾瓦多，與薩國副總統歐帝茲（左）一起品嘗薩國咖啡情形。中央社資料照
圖為2017年，總統蔡英文（中）出訪中美洲友邦薩爾瓦多，與薩國副總統歐帝茲（左）一起品嘗薩國咖啡情形。中央社資料照

4月9日是我國與宏都拉斯建交80周年，總統府表示，蔡英文總統特錄影致賀，強調兩國不僅是彼此的重要經貿夥伴，更是相互扶持的盟友，盼未來持續深化夥伴關係，一起為國際社會做出更多貢獻，為兩國人民創造最大福祉。

蔡總統在致詞時指出，宏都拉斯是台灣在中美洲的堅實友邦。過去幾年來，兩國在各領域，不斷地深化交流，雙邊貿易金額也逐年地持續成長。現在，宏都拉斯對台灣貿易，已從入超轉為出超，許多優質的產品都出口到台灣。

蔡總統說，像是宏都拉斯的白蝦，已經成為台灣白蝦市場最主要的來源。還有甜瓜、咖啡和可可等產品，不只進入到台灣的餐廳，也進入到民眾家裡的餐桌，深深地受到喜愛。她本身也很喜歡宏都拉斯的咖啡，常常用來送禮。

蔡總統表示，我國與宏都拉斯不僅是彼此的重要經貿夥伴，更是相互扶持的盟友。去年以來，不論是面對全球疫情，或是宏都拉斯風災，台灣都和宏都拉斯站在一起，透過物資捐贈以及經驗分享，共同克服挑戰。「未來，我們兩國也會繼續通力合作，協助災後重建，讓宏都拉斯人民，早日恢復正常的生活。也感謝葉南德茲總統和宏都拉斯政府，在各種國際場域，為台灣仗義執言。」

蔡總統也強調，期待未來和宏都拉斯繼續深化夥伴關係，一起為國際社會，做出更多的貢獻，為兩國人民，創造最大的福祉。祝福兩國國運昌隆，邦誼歷久彌新。

宏都拉斯 咖啡 疫情

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