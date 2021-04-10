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釣魚台議題 馬英九：蔡政府對日卑躬屈膝、態度軟弱

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
前總統馬英九今呼籲，蔡政府應堅定主張我國擁有釣魚台主權，不該贊成有損我國主權權益主張。記者周志豪／攝影
前總統馬英九今呼籲，蔡政府應堅定主張我國擁有釣魚台主權，不該贊成有損我國主權權益主張。記者周志豪／攝影

日本首相菅義偉下周五訪美與美國總統拜登會談，是否將釣魚台列嶼再確認列入美日安保條約第5條適用範圍引發關注。前總統馬英九今呼籲，蔡政府應堅定主張我國擁有釣魚台主權，不該贊成有損我國主權權益主張。

馬英九表示，「美日安保條約」精神在於維繫區域之和平與穩定，在日本轄下且無主權爭議領土，才是美日共同防禦範圍。

馬英九批評，2016年蔡政府上任後，對日本可說是「卑躬屈膝、態度軟弱」，去年日本新版小學教科書把我國釣魚台列嶼和韓國獨島列為日本固有領土後，中國大陸及南韓強烈反彈，但蔡政府卻靜默不語。

馬英九表示，蔡政府不但未成保釣助力，還弱化保釣意識，課綱對釣魚台問題未說明為何釣魚台屬中華民國，不批判日本侵犯我國領土；有些國中教科書輕描淡寫「台灣與中國、日本對釣魚台主權問題爭議不斷」，事不關己，毫無主權意識。

馬英九說，1960年簽署的「美日安保條約」自始未明定釣魚台屬該條約涵蓋範圍；「舊金山和約」雖規定日本同意將琉球在內「西南諸島」讓美國託管，但釣魚台是中國領土，非舊琉球王朝所及勢力範圍，本就不該隨琉球交美國託管。

馬英九表示，釣魚台是甲午戰爭期間被日本竊占，當時清朝不知，後來成立的中華民國也不知；1943年「開羅宣言」明定將日本從以武力或貪慾所攫取土地驅逐出境；「中日和約」廢止「馬關條約」效力，釣魚台主權應恢復中華民國所有。

馬英九質疑，美國當年將釣魚台行政權移交給日本時，曾對我國承諾，對釣魚台主權歸屬問題所產生的爭議會保持中立，但美國自歐巴馬政府起起，把有主權爭議的釣魚台納入美日安保中，豈不是已經在選邊站，認同釣魚台主權歸屬日本？

馬英九說，在蔡政府對釣魚台主權態度軟弱下，保釣民間力量就益顯重要，透露民團下半年要發起「討海護漁保釣大遊行」，並搭配製作紀實短片、巡迴研習等，建立釣魚台鄉土意識，讓釣魚台通識教育向下扎根，建立全民捍衛釣魚台共識。

釣魚台 日本 馬英九

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