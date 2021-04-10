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美宣布完成和台交往新準則 外交部：已向我方說明內容
美國國務院9日宣布已完成與台灣交往的新準則，外交部今天表示，美方在正式宣布之前，已向我方說明相關內容，外交部對美國國務院以實際行動展現對台灣「堅若磐石」的承諾表示歡迎之意。
外交部表示，為了反映台美近年來緊密交往互動現況，鬆綁不合時宜的交往限制，美國國務院日前完成內部修訂程序，並於美東時間9日正式宣布新的對台交往準則。
外交部表示，台美關係近年來不斷提升，美國政府不僅認為台灣為民主典範，也是美國最密切的安全與經濟夥伴之一，更是全球的一股良善力量。因此美國國務院強烈鼓勵其政府各相關部門與台灣交往互動，進一步擴大與深化台美關係。
外交部表示，這次美國國務院修訂的交往準則，顯著提升與我國的交往與互動關係，在台灣關係法立法42周年之際，為台美關係展開新頁。
外交部表示，將持續以務實態度，並秉持互信、互惠及互利的原則，在台美既有的深厚基礎上，進一步提升台美夥伴關係。
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