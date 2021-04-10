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駐美處：鬆綁限制獲美朝野支持 盼推進台美長久夥伴關係

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國國務院9日宣布，已完成與台灣交往的新準則；美國仍將維持與台灣的非官方關係，並在原有的「一個中國政策」架構下，放寬與台灣往來的規定；我駐美代表處透過新聞稿表示，歡迎國務院聲明中強調鼓勵台美雙方更為緊密之交往。

駐美處表示，台美雙方在共享價值及共通的利益下，有著深切而且恆久的夥伴關係，特別在全球衛生、經濟、區域安全、國際空間以及提倡民主等方面享有更緊密的合作，就在上個月，台美也簽署新的海巡合作備忘錄。

駐美處表示，這幾年來，鬆綁過往的台美交往準則已為美國朝野所共同支持，目的是促進雙方更多互動；包含2020年在參眾兩院跨黨派議員支持下所通過的台灣保證法，以及其他推動放寬互動限制之各項努力。

駐美處表示，肯定國務院清楚表示，新的交往準則的重點在於鼓勵美國行政部門與台灣進行互動，並指出台灣蓬勃的民主發展，以及台灣是美國重要的安全與經濟夥伴；期盼持續與美方共同推進彼此長久的夥伴關係。

國務院 台灣保證法

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