友邦聖文森火山噴發 台商及僑胞目前人身平安

外交部今天表示，外交部長吳釗燮今天和友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）電話通聯，雙方就我國太魯閣號火車事故，以及聖國火山噴發情形等相互表達慰問及關心。龔薩福8日針對火山活動情形發布紅色警戒，根據我駐聖文森大使館掌握情形，旅居聖國的台商及我國僑胞目前人身平安，大使館已提醒國人隨時與駐館及外交部保持聯繫。

外交部表示，龔薩福重申對太魯閣號火車意外傷亡人士及其家屬的哀悼與關懷，表示聖國與台灣同感悲戚，並問候蔡英文總統及台灣人民，吳釗燮則代表我國政府與人民表示感謝。

外交部表示，吳釗燮另關心聖國本島北部蘇富瑞（La Soufrière）火山噴發情形，承諾依據聖國的需要，我國政府樂意提供協助，與聖國人民及政府共同度過艱難時刻。

外交部表示，龔薩福8日針對火山活動情形發布紅色警戒，聖國政府已啟動緊急應變機制並撤離紅色及橙色區域內2萬名民眾，隨時因應可能災變，我大使館掌握，旅居聖國的台商及我國僑胞目前人身平安，大使館已提醒國人隨時與駐館及外交部保持聯繫。

外交部表示，聖文森及格瑞那丁是我國在加勒比海地區的重要友邦，兩國建交40年，關係密切友好。面對友邦遭逢天然災害，外交部將持續密切注意情勢發展，與我國台商及僑胞保持聯絡，並隨時提供必要協助。