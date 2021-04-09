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立法院通過聲援緬甸決議文 外交部：尊重

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真／攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真／攝影

立法院院會今天通過民進黨團所提聲援緬甸決議文，支持國際社會為恢復緬甸民主、保護人權的相關決定與行動並和平理性對話；要求政府加強保護目前在緬甸的數百名台商，以及在緬甸情勢緩解前，對滯留在台的緬甸人士視個案放寬在台停居留期限。外交部發言人歐江安今天表示，外交部尊重立法院通過的決議。

歐江安表示，我國是愛好民主、和平、自由的國家，支持國際社會各項恢復緬甸民主的相關行動，也呼籲緬甸軍方勿以武力鎮壓和平示威的民眾，應傾聽人民的心聲，儘速以理性對話方式和平解決政治問題。

歐江安表示，依據我國駐緬甸代表處回報，目前留在緬甸的台商約5百多人，自緬甸軍方2月1日宣布接管政權以來，駐處與台商及我國僑民保持密切聯繫，代表處曾在3月9日舉行視訊會議，協助僑民掌握當地情勢，並盡力設法解決台商所遭遇的困難。

歐江安說，代表處每個月持續與中華航空公司共同向緬甸政府申請兩班次仰光-台北班機，便利台商返國，此外駐處也準備一定數量的國旗，提供在緬甸台商懸掛於廠房外，以利外界辨識為台灣廠商。

歐江安表示，外交部與駐緬甸代表處邀請在緬甸的台商及僑民主動前往駐處網站登錄，以隨時獲得重要資訊。國人在緬甸遇到緊急事件，可撥打駐緬甸代表處緊急聯絡電話：+95-9-257-257-575（境內撥打：09-257-257-575），或請在台親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

緬甸 台商 外交部

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