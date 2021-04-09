快訊

狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

英國白金漢宮：菲立普親王逝世 享耆壽99歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內政部要國民黨改黨徽 連勝文：政治鬥爭、啼笑皆非

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
連勝文認為，改黨徽議題是民進黨搞政治鬥爭，試圖轉移焦點。記者鍾維軒／攝影
連勝文認為，改黨徽議題是民進黨搞政治鬥爭，試圖轉移焦點。記者鍾維軒／攝影

內政部日前提出更改國徽必要性報告，指國徽不應輕易修改，但國徽與國民黨徽類似宜適度調整；青年發展基金會董事長連勝文質疑，這是民進黨要轉移太魯閣事故焦點的手段，也是政治鬥爭。而外傳連勝文聯手朱立倫、韓國瑜，企圖在國民黨主席選舉扳倒現任主席江啟臣，連勝文駁斥「這種說法是錯的」，強調合作不只是選舉。

針對黨徽修改議題，連勝文表示，不確定民進黨政府是否為了要在交通安全重大過失上聲東擊西、轉移焦點，但國民黨徽比內政部成立的時間還長，也不知道是否具有法律權力要求強制改黨徽。

連勝文說，國民黨創立了中華民國，到了台灣有一連串的歷史軌跡可以依循，黨徽國徽問題本身就是政治鬥爭的結果，現在變成這樣有點啼笑皆非。

另外，針對國民黨主席選舉，傳聞連勝文欲聯合前新北市長朱立倫、前高雄市長韓國瑜，一起扳倒江啟臣。連勝文則駁斥此說法，強調如果只是為了扳倒某人而參選，也把黨主席選舉的重要性看得太低了。

連勝文指出，無論是朱還是韓，重點是理念一致、做事方法正確，也要有誠信，能夠合作也是重點，包括黨務上的合作，不只是選舉。

連勝文說，在選舉前，大家各憑本事和基層黨員接觸，讓黨員能夠反映心聲，畢竟基層聲音不見得能夠傳到高層，也有雙向溝通的機會。

連勝文 國民黨

延伸閱讀

全國國小籃球錦標賽落幕 江啟臣、連勝文同場打氣

影／活動獨漏連勝文？ 趙少康澄清：完全不是故意的

深蹲點名獨漏連勝文？趙少康指被點的人很想選黨主席

沒被趙少康臉書點名深蹲 連勝文：相信他不會故意遺漏

相關新聞

黨徽爭議內政部改口 國民黨：內政部沒站得住腳的立場

因國徽與國民黨黨徽近似，立法院一月底通過時力黨團決議案要內政部評估改國徽必要。評估報告昨出爐，反建議國民黨調整黨徽引發質...

內政部要國民黨改黨徽 連勝文：政治鬥爭、啼笑皆非

內政部日前提出更改國徽必要性報告，指國徽不應輕易修改，但國徽與國民黨徽類似宜適度調整；青年發展基金會董事長連勝文質疑，這...

美將投資自己才談他國貿易協定 外交部：續推簽台美FTA

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）8日表示，美國目前投資重心在國內，之後才會和歐洲、亞洲等簽署協定；外交部發言...

影／內政部建議國民黨改黨徽 侯友宜：努力做事才重要

因國徽與國民黨黨徽近似，內政部評估報告昨出爐，反建議國民黨調整黨徽引發質疑。新北市長侯友宜笑了一下、邊搖頭，侯友宜表示，...

卸任只盼被說「做得不錯」 侯友宜：不然當總統有何意義？

新北市長侯友宜今天出席「2021約翰．漢尼斯國際大師論壇：動盪中的領導力」論壇，演講時提「一生當中想留下什麼」，他認為人...

內政部建議國民黨改黨徽 朱立倫：民進黨是沒事找事

大甲媽今深夜11時5分起駕，國民黨前主席朱立倫今天下午先到鎮瀾宮參拜「還願」，將於11日從雲林西螺加入遶境行列，走3天2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。