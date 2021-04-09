內政部要國民黨改黨徽 連勝文：政治鬥爭、啼笑皆非

內政部日前提出更改國徽必要性報告，指國徽不應輕易修改，但國徽與國民黨徽類似宜適度調整；青年發展基金會董事長連勝文質疑，這是民進黨要轉移太魯閣事故焦點的手段，也是政治鬥爭。而外傳連勝文聯手朱立倫、韓國瑜，企圖在國民黨主席選舉扳倒現任主席江啟臣，連勝文駁斥「這種說法是錯的」，強調合作不只是選舉。

針對黨徽修改議題，連勝文表示，不確定民進黨政府是否為了要在交通安全重大過失上聲東擊西、轉移焦點，但國民黨徽比內政部成立的時間還長，也不知道是否具有法律權力要求強制改黨徽。

連勝文說，國民黨創立了中華民國，到了台灣有一連串的歷史軌跡可以依循，黨徽國徽問題本身就是政治鬥爭的結果，現在變成這樣有點啼笑皆非。

另外，針對國民黨主席選舉，傳聞連勝文欲聯合前新北市長朱立倫、前高雄市長韓國瑜，一起扳倒江啟臣。連勝文則駁斥此說法，強調如果只是為了扳倒某人而參選，也把黨主席選舉的重要性看得太低了。

連勝文指出，無論是朱還是韓，重點是理念一致、做事方法正確，也要有誠信，能夠合作也是重點，包括黨務上的合作，不只是選舉。

連勝文說，在選舉前，大家各憑本事和基層黨員接觸，讓黨員能夠反映心聲，畢竟基層聲音不見得能夠傳到高層，也有雙向溝通的機會。