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美將投資自己才談他國貿易協定 外交部：續推簽台美FTA

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真／攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真／攝影

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）8日表示，美國目前投資重心在國內，之後才會和歐洲、亞洲等簽署協定；外交部發言人歐江安今天表示，外交部會密切關注拜登政府的經貿政策走向，並與國內相關部會共同努力，持續推動洽簽台美自由貿易協議（FTA）及重啟台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談。

普萊斯8日在國務院例行記者會上表示，美國總統拜登對於貿易協議的立場清晰，美國先投資自己，了解自己的實力，再回頭看FTA，無論是在歐洲、亞洲或任何地方。

歐江安表示，台美擁有長期緊密的經貿關係，也維持良好密切的溝通管道，外交部會密切關注拜登政府的經貿政策走向，並與國內相關部會共同努力，持續推動洽簽台美FTA及重啟TIFA會談，在既有良好基礎上，進一步深化台美經貿關係。

外交部 拜登 FTA

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