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影／內政部建議國民黨改黨徽 侯友宜：努力做事才重要

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
因國徽與國民黨黨徽近似，內政部評估報告昨出爐，反建議國民黨調整黨徽引發質疑。新北市長侯友宜表示，這個時機點面臨多事之秋、國事如麻，讓國泰民安、政府努力做事，才是現在最重要的事情，努力做事比一切都重要。記者江婉儀／攝影
因國徽與國民黨黨徽近似，內政部評估報告昨出爐，反建議國民黨調整黨徽引發質疑。新北市長侯友宜表示，這個時機點面臨多事之秋、國事如麻，讓國泰民安、政府努力做事，才是現在最重要的事情，努力做事比一切都重要。記者江婉儀／攝影

因國徽與國民黨黨徽近似，內政部評估報告昨出爐，反建議國民黨調整黨徽引發質疑。新北市長侯友宜笑了一下、邊搖頭，侯友宜表示，這個時機點面臨多事之秋、國事如麻，讓國泰民安、政府努力做事，才是現在最重要的事情，努力做事比一切都重要。

侯友宜表示，國內現在有旱災缺水問題、連連不斷的交通事故造成多人傷亡，昨天才過太魯閣頭七，很多事件問題還沒解決，還有防疫視同作戰，全球疫情嚴重，應該要全國上下一心團結在一起，面對人民痛苦要思索解決問題。

侯友宜今天上午出席「2021約翰．漢尼斯國際大師論壇：動盪中的領導力」論壇，演講時提「一生當中想留下什麼」，強調當他卸任後，有民眾願意說「這市長做得不錯」便足矣，「不然給你當總統有意義嗎？」但被外界認為是要參選2024總統大選的宣示。

對此侯友宜表示，他個人歷經15個職位，不管是小組長當到署長，每個職位要好好珍惜，把角色扮演好，職位高低都不重要，不論當總統或是市長等重要的職位，若做得不好，顯然跟工作能量不相匹配，留下負面批評不如不要做，他的用意是告訴在座每個職位的角色，不論基層、高層都重要，定位比職位重要，只有讓別人對工作岡位的認同，做出事情的定位，比擁有什麼職位重要，侯友宜也特別強調「我努力做好現在市長的職位，好好做事」。

侯友宜

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