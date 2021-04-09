快訊

狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

英國白金漢宮：菲立普親王逝世 享耆壽99歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黨徽爭議內政部改口 國民黨：內政部沒站得住腳的立場

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
因國徽與國民黨黨徽近似，立法院一月底通過時力黨團決議案要內政部評估改國徽必要。評估報告昨出爐，反建議國民黨調整黨徽引發質疑。內政部今澄清只是提報告，沒有建議更改。國民黨再批，內政部根本沒有站得住腳的立場。記者周志豪／攝影
因國徽與國民黨黨徽近似，立法院一月底通過時力黨團決議案要內政部評估改國徽必要。評估報告昨出爐，反建議國民黨調整黨徽引發質疑。內政部今澄清只是提報告，沒有建議更改。國民黨再批，內政部根本沒有站得住腳的立場。記者周志豪／攝影

因國徽與國民黨黨徽近似，立法院一月底通過時力黨團決議案要內政部評估改國徽必要。評估報告昨出爐，反建議國民黨調整黨徽引發質疑。內政部今澄清只是提報告，沒有建議更改。國民黨再批，內政部根本沒有站得住腳的立場。

國民黨文傳會主委王育敏表示，國民黨黨徽1895年就設計確定，國徽則是民國1928年才確立，黨徽在國徽之前就存在，沒有任何法令可要求國民黨改黨徽，尊重歷史事實非常重要。

王育敏批評，立法院決議原本是要求內政部評估更改國徽可行性，內政部評估後卻要國民黨改黨徽，結論文不對題；內政部今又改口說沒要國民黨改黨徽，認同自由民主國家中每個政黨要用怎樣黨徽是政黨自由，根本沒有可站得住腳立場。

王育敏說，這件事從頭到尾就是一個時代力量提出、民進黨附合的政治性提案，現在國內爆發太魯閣號重大交通意外事故，大家應全力善後、檢討，內政部與綠營此時還拋出這樣議題，是在人民傷口上灑鹽，不應該有此政治操作。

國民黨 內政部 王育敏

延伸閱讀

國徽可以辟邪？那些年，軍中流傳的黨國「鬼話」

內政部建議國民黨改黨徽 朱立倫：民進黨是沒事找事

回應內政部 江啟臣：國民黨徽不會換

內政部要國民黨改黨徽？內政部：未具體要求特定政黨改

相關新聞

黨徽爭議內政部改口 國民黨：內政部沒站得住腳的立場

因國徽與國民黨黨徽近似，立法院一月底通過時力黨團決議案要內政部評估改國徽必要。評估報告昨出爐，反建議國民黨調整黨徽引發質...

內政部要國民黨改黨徽 連勝文：政治鬥爭、啼笑皆非

內政部日前提出更改國徽必要性報告，指國徽不應輕易修改，但國徽與國民黨徽類似宜適度調整；青年發展基金會董事長連勝文質疑，這...

美將投資自己才談他國貿易協定 外交部：續推簽台美FTA

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）8日表示，美國目前投資重心在國內，之後才會和歐洲、亞洲等簽署協定；外交部發言...

影／內政部建議國民黨改黨徽 侯友宜：努力做事才重要

因國徽與國民黨黨徽近似，內政部評估報告昨出爐，反建議國民黨調整黨徽引發質疑。新北市長侯友宜笑了一下、邊搖頭，侯友宜表示，...

卸任只盼被說「做得不錯」 侯友宜：不然當總統有何意義？

新北市長侯友宜今天出席「2021約翰．漢尼斯國際大師論壇：動盪中的領導力」論壇，演講時提「一生當中想留下什麼」，他認為人...

內政部建議國民黨改黨徽 朱立倫：民進黨是沒事找事

大甲媽今深夜11時5分起駕，國民黨前主席朱立倫今天下午先到鎮瀾宮參拜「還願」，將於11日從雲林西螺加入遶境行列，走3天2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。