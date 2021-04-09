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黨徽爭議內政部改口 國民黨：內政部沒站得住腳的立場
因國徽與國民黨黨徽近似，立法院一月底通過時力黨團決議案要內政部評估改國徽必要。評估報告昨出爐，反建議國民黨調整黨徽引發質疑。內政部今澄清只是提報告，沒有建議更改。國民黨再批，內政部根本沒有站得住腳的立場。
國民黨文傳會主委王育敏表示，國民黨黨徽1895年就設計確定，國徽則是民國1928年才確立，黨徽在國徽之前就存在，沒有任何法令可要求國民黨改黨徽，尊重歷史事實非常重要。
王育敏批評，立法院決議原本是要求內政部評估更改國徽可行性，內政部評估後卻要國民黨改黨徽，結論文不對題；內政部今又改口說沒要國民黨改黨徽，認同自由民主國家中每個政黨要用怎樣黨徽是政黨自由，根本沒有可站得住腳立場。
王育敏說，這件事從頭到尾就是一個時代力量提出、民進黨附合的政治性提案，現在國內爆發太魯閣號重大交通意外事故，大家應全力善後、檢討，內政部與綠營此時還拋出這樣議題，是在人民傷口上灑鹽，不應該有此政治操作。
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