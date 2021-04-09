卸任只盼被說「做得不錯」 侯友宜：不然當總統有何意義？

新北市長侯友宜今天出席「2021約翰．漢尼斯國際大師論壇：動盪中的領導力」論壇，演講時提「一生當中想留下什麼」，他認為人離開後，只希望有人說句「你做得不錯」，就夠了，強調當他卸任後，有民眾願意說「這市長做得不錯」便足矣，「不然給你當總統有意義嗎？」語畢台下掌聲不斷。

侯友宜表示，領導來自基層，每件事情都要感同身受處理，過去所有的工作歷練，都和基層站一起，就連辦案也是如此。破案不只來自科學證據，最重要的是參透人性，與犯人同步思考、感同身受，否則單靠科學證據，卻不懂人性不會破案。

他再舉例，防疫如臨大敵，新北市和中央共同作戰，但中央有很多做不到的地方，也沒有如地方政府的實做機會，因此新北市在社區內超前部署，提高警戒，去思考下一步會發生什麼事情，提前預防。

新北市五股區是北台灣的中心點，垃圾山30年無人處置，中有工安、黑道、汙染等問題，沒人願意改變，但只有一件事情能夠促使改變，就是親自帶同仁到現場，當個強而有力的後盾，這也是打仗成敗與否的關鍵，領導人決心就顯得特別重要。

侯友宜透露，新北市推出10年新願景，要帶動地區發展，還同時讓台北、桃園、基隆、宜蘭一起好，新北才會好，「台灣不需要對立，需要團結面對做事的態度，大家攜手做，幫別人多做就是幫自己多做，替人民做事是領導人念茲在茲的事情」。

他最後說，自己工作41年、歷經15個職位，每個職位都相當重要，但定位更重要。侯說有天離開職位上，只要人家一句「你做得不錯」就夠了，強調當自己離開市長崗位後，民眾只要說「這市長做得不錯」，人生只想留下這句話，否則就算當了總統還有什麼意義。