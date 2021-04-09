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內政部建議國民黨改黨徽 朱立倫：民進黨是沒事找事
大甲媽今深夜11時5分起駕，國民黨前主席朱立倫今天下午先到鎮瀾宮參拜「還願」，將於11日從雲林西螺加入遶境行列，走3天2夜。由於國徽與國民黨黨徽相近，內政部建議國民黨調整黨徽。對此，朱立倫說，「民進黨是沒事找事」，民進黨如果有意見，黨徵可以改為有中華民國元素的。
因國徽與國民黨黨徽相近，立法院1月底通過時力黨團提案變更國徽主決議，要求內政部在2個月內提出相關報告，內政部評估報告昨出爐，反建議國民黨調整黨徽。
朱立倫表示，「民進黨是沒事找事」，國民黨本來就創建中華民國的，最愛中華民國，黨徽當然含有非常強的中華民國元素，民進黨如果有意見的話，如果也愛中華民國，黨徵可以改為有中華民國元素的。朱也強調，他跟連勝文、江啟臣、趙少康及韓國瑜都同盟，國民黨必須團結在一起。
國民黨主席選舉預計今年7月舉行，目前已有現任黨主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中表態參選，另中廣董事長趙少康雖回歸國民黨並表態有意參選，但因國民黨主席選舉細則恐有1年黨籍限制，參選機會渺茫，外界關注高雄前市長韓國瑜是否藉參選主席重返政壇，國民黨前主席朱立倫也被點名。
針對國民黨主席將改選其網路聲量？朱立倫說，今天陪媽祖遶境不要談政治，他只希望國民黨更好。
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