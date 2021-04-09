內政部建議改黨徽 侯友宜長嘆：太魯閣號才剛頭七

內政部昨天提出更改國徽的評估報告，指出政黨的標章宜應時代變遷，適度調整。對此，新北市長侯友宜今天聽聞後，長嘆一聲，並表示太魯閣號事故昨日才頭七，許多問題未解決，此刻應努力做事才對。

內政部進行專案報告，指出台灣歷經漫長黨國不分的威權統治後，民主化的程度受到世界肯定；國徽與國民黨黨徽類似雖有其歷史原由，但國徽做為國家的象徵，有凝聚國人情感的莊嚴意涵，不應輕易修改，反觀政治團體或政黨的象徵物，可隨著局勢變更、社會脈絡，則宜適時調整。

侯友宜上午出席出席「2021約翰．漢尼斯國際大師論壇：動盪中的領導力」論壇，接受媒體受訪時，先是長嘆了一聲，接著說國家面臨天災、旱災，人禍又不斷發生，包括台鐵太魯閣號事故昨日才頭七。

侯友宜表示，人民命安全是迫在眉睫需要解決，大家應團結一心，好好靜下心努力做事，「我們需要努力做事的政府，好好做事，解決人民痛苦，才是現在當務之急」。