撐緬甸 立法院通過聲援決議文

立法院院會今天通過民進黨團所提聲援緬甸決議文，支持國際社會為恢復緬甸民主、保護人權的相關決定與行動並和平理性對話；要求政府加強保護目前在緬甸的數百名台商，以及在緬甸情勢緩解前，對滯留在台的緬甸人士視個案放寬在台停居留期限。

決議文案由指出，有鑑於緬甸軍方持續以武力強勢鎮壓緬甸示威抗議民眾，造成嚴重傷亡，其暴行已引起國際社會震驚 、關注及譴責，中華民國為愛好民主、自由、和平的國家，無法接受緬甸軍方對平民動武及踐踏人權。

決議文表示，立法院支持國際社會為恢復緬甸民主、保護人權的相關決定與行動，並呼籲緬甸軍方勿以武力攻擊和平示威民眾，應以和平、理性對話的方式化解對立情勢，以及盡早恢復緬甸的民主政治。

決議文指出，目前在緬甸台商約數百名，中華民國政府應加強保僑護民相關作為，與在緬台商保持密切聯繫，以及時提供當地重要資訊及必要協助。

決議文表示，中華民國政府基於人道考量，在緬甸情勢緩解前，對於滯留在台的緬甸人士應視個案情形放寬在台停居留期限。