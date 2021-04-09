內政部要國民黨改黨徽？內政部：未具體要求特定政黨改

內政部昨天提出更改國徽的評估報告，表示政黨的標章宜應時代變遷，適度調整；內政部次長陳宗彥今天表示，現在政黨在自由民主狀況下，有些政黨的徽章會做出更動，報告只是就這部分提出，並沒有建議，也沒有具體要求哪個政黨要改黨徽。

立法院1月臨時會通過時代力量立院黨團所提，要求內政部針對現行國徽與國民黨徽相似，是否需更改進行評估的主決議，內政部報告昨天送到立法院，提到國徽不應輕易修改，而政治團體或政黨之象徵物，可隨著局勢變更、社會脈絡，則宜適時調整。國民黨主席江啟臣昨天表示，這是惡意操作，反嗆民進黨有種就改國徽，否則就好好改革台鐵，在太魯閣事故罹難者頭七這天提出，對不起死傷國人和家屬。

陳宗彥今天表示，評估報告是依照立法院在總預算審查時的決議內容，希望內政部提出關於國旗國徽是否有更改必要的決議，報告必須在4月9日前提出，所以才在昨天提出。

陳宗彥說，報告內容只就國旗、國徽的規定，除在憲法中有說明緣由，另外因為國旗國徽事涉範圍廣大，從民眾到很多機構和國徽有連結，例如警察、消防和救護，護照也有，都很相關；報告提到，因為現在政黨在自由化、民主化狀況下，政黨越來越多，很多政黨的徽章其實也有更異，所以在報告中提出建議，內容是這樣的。

陳宗彥說，報告內容並沒有要求在野黨改黨徽，只是分析，也沒有具體提出建議，只就現在政黨在自由化、民主化情況下徽章也有更動狀況提出，沒有建議，也沒有具體提到要求哪個政黨要改。