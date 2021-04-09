【即時短評】時代力量又成民進黨馬前卒
內政部昨天公佈了更改國徽必要性評估報告，毫不意外地逃避了關鍵的要不要改國徽問題，而是請國民黨適度調整黨徽，問Ａ答Ｂ的回答方式，一如民進黨執政後碰到的其他涉及兩岸敏感事務，多數的「衝組」，最後證明了都在打假球；這回不同的是，「衝組」無須民進黨親自操刀，時代力量已稱職地扮演了馬前卒角色。
過去曾發生過的打假球事件包括了綠委蔡易餘提案刪除憲法「國家統一前」字眼，最後草草撤案；黨內討論修憲時，獨派大老姚嘉文拋出「制憲」、國號「台灣國」，民進黨團總召柯建銘重申，修憲若涉及敏感議題，民進黨不會走極端。
執政後的民進黨有執政包袱，政治光譜越趨往中間靠攏，卻仍免不了需要釋放深綠族群壓力，但每逢自己人放砲，最後被黨內「和諧」掉的戲碼上演，對民進黨形象都是一次傷害。這次時代力量的改國徽提案出現，可說正中執政黨下懷，可借力使力支持該案作為「民進黨敢改國徽」的政治宣示。
但在內政部打回票後，民進黨團幹事長劉世芳隨即稱，民進黨在國徽上當然有自己的態度，但該案是時代力量主提，並非民進黨主導。民進黨立委鄭運鵬在時力提案時更是直接指出，民進黨身為執政黨，內部當然也有改國徽這樣的意見，但這牽涉到高度的國民感情，需要強大的民意共識，因此黨團成員不會輕易啟動這樣的工程，但是在野黨提出，黨團會給予尊重。
其實想在立法院改國徽根本不難，該議題未涉及修憲，只要大綠小綠再次聯手，直接修改「國徽國旗法」即可，但僅用法律效力不明的決議文形式通過，擺明了民進黨這局從一開始就沒真的想改國徽，這點從昨天內政部的評估報告，也再次得到驗證。
民進黨打假球，只有時代力量認真地搖旗吶喊被利用。國徽黨徽爭議暫時仍無解，卻不會因此消失；民進黨會留到下次需要激化族群對立、或黨內深綠族群又蠢蠢欲動時再使用；盼屆時時代力量莫再成為民進黨馬前卒，否則只怕這小綠的標籤，是越貼越牢。
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