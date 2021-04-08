綠委提設太魯閣號事故紀念碑 李貴敏：提案立委出錢？

台鐵太魯閣號發生重大傷亡事故，民進黨立委提案盼交通部在事故地點設紀念碑或類似安全教育館的建物，供家屬緬懷追思。國民黨立委李貴敏晚間質疑，提案綠委應先講清楚，會不會用大家捐獻善款來設？還是由提案委員或政府承擔？

李貴敏表示，2年多前普悠瑪號出軌，一位罹難者家屬就說，「拜託把蓋紀念碑的錢拿去加強設備跟內部系統溝通，做出從上到下的檢討。」如今普悠瑪出軌事件紀念碑也建了，新款列車不還是出軌？紀念碑又有何用？

李貴敏批評，總有人花起善款或公帑都輕鬆如意，沒有負擔，高雄氣爆案的善款運用爭議不就如此？但外界叫了半天、足以挽救人命的「全自動邊坡監控系統」只要2億，卻始終未建置，真有錢，要不先補行車安全破洞。

李貴敏說，太魯閣號事故造成嚴重死傷，撫恤的錢都還沒發出去，民進黨立委就搶先要求建紀念碑，拜託蘇揆團隊至少回歸本業，對於只會讓人民疑慮的「政府募款」就別再一意孤行，製造不必要的爭議。

李貴敏主張，台灣最美的風情是「人」，沒人會反對愛心捐款，但大家捐錢是因為希望幫助罹難者，也只有「專款專用」才能協助他們共度難關。