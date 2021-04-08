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江啟臣：「競爭和合作並存」是兩岸唯一可行互動模式

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席江啟臣晚間擔任國際民主聯盟（IDU）線上論壇主講人時主張，「競爭和合作並存」是當前兩岸唯一可行互動模式，台灣執政黨除應改善兩岸關係、強化台灣科技與經貿實力，也須讓中共無法在軍事上樂觀，中共才不致輕啟戰端。記者周志豪／攝影
國民黨主席江啟臣晚間擔任國際民主聯盟（IDU）線上論壇主講人時主張，「競爭和合作並存」是當前兩岸唯一可行互動模式，台灣執政黨除應改善兩岸關係、強化台灣科技與經貿實力，也須讓中共無法在軍事上樂觀，中共才不致輕啟戰端。記者周志豪／攝影

國民黨主席江啟臣晚間擔任國際民主聯盟（IDU）線上論壇主講人時主張，「競爭和合作並存」是當前兩岸唯一可行互動模式，台灣執政黨除應改善兩岸關係、強化台灣科技與經貿實力，也須讓中共無法在軍事上樂觀，中共才不致輕啟戰端。

江啟臣表示，從1990年代起，國共兩黨逐步發展出「既競爭又合作」互動模式；馬政府主政時期，國共雙方在「九二共識」基礎上舉行11次會談，簽署23 項協議，替台灣爭取到更多國際空間，得以務實參與一些重要國際組織活動。

江啟臣強調，馬政府時期兩岸合作，並不表示國民黨對中共有所屈從，當時國民黨政府仍持續在中華民國國防、外交及兩岸定位等領域與中共當局繼續競爭；國民黨反對共產主義，但不怕衝突，不輕啟戰端；推動兩岸繁榮，追求和平，但不為和平屈膝投降。

江啟臣說，當前台海陷入敵對、衝突僵局，二度執政的民進黨政府因缺乏與中共政治協商經驗，又無政治互信，不在行緩解兩岸衝突；回顧過去迄今國民黨與中共關係，雙方有對抗、競爭，也有合作，國民黨才是與中共有最多交手經驗政黨。

江啟臣認為，台灣人民必須團結在中華民國憲法下，對中共挑戰有所提防，才能不被中共的政治宣傳及統戰手段所影響；國民黨不僅是台灣安全的守護者與經濟奇蹟的創造者，還是兩岸和平的穩定力量。

江啟臣認為，兩岸問題本質是制度與生活方式之爭，台灣自1980年代中期起，逐漸民主化，至今已歷3次政黨輪替；台灣民主雖不完美，仍是華人世界典範，對中國大陸未來發展與政治改革而言，「台灣經驗」彌足珍貴，具制度示範效應。

中共 國民黨 江啟臣

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