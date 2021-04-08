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亞西友台國會議員成立福爾摩沙俱樂部 外交部表示感謝

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
亞西地區友我國會議員出席線上成立儀式。圖／外交部提供
亞西地區友我國會議員出席線上成立儀式。圖／外交部提供

外交部今天表示，外交部成立的「福爾摩沙俱樂部」今天以視訊方式舉行亞西地區福爾摩沙俱樂部成立儀式，包括約旦國會友台小組主席Khaleel Atieh以及土耳其國會議員Ismail Koncuk等人都以視訊或預錄影片出席線上成立儀式。

外交部表示，為了和全球理念相近夥伴共同促進自由、民主、和平及永續發展，外交部於2019年成立「福爾摩沙俱樂部」作為與各國國會深化合作交流的平台。「福爾摩沙俱樂部」在歐洲、拉丁美洲及非洲地區相繼成立後，跨國國會挺台力量持續擴大，來自亞西地區11國共63名國會議員響應加入，並於今天以視訊方式舉行成立儀式。

外交部表示，外交部長吳釗燮以預錄影片歡迎「福爾摩沙俱樂部」新成員。吳釗燮致詞時指出，世界從新冠肺炎疫情學到教訓，深刻體認防疫無國界，只有各國齊心合作才能有效對抗病毒的蔓延，台灣樂願與他國分享抗疫經驗及資源，同時呼籲各國支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。

外交部表示，為了歡迎亞西地區國會議員加入俱樂部，外交部常務次長曹立傑和與會的國會議員進行視訊會議。曹立傑表示，我國與亞西地區各國經貿往來密切，2020年雙邊貿易總額達260億美元；此外，在科技、文教及觀光等領域，台灣與亞西地區國家也有良好的合作成果，我方將持續與各國攜手合作深化夥伴關係。

外交部表示，約旦三位眾議員Mohammed Thahrawy、Majdi Al-Yacoub、Dr. Fayez Basbous，以及蒙古國會議員Purevdorj Bakhchuluun、俄羅斯國會議員Valentina Pivnenko分別出席線上成立儀式或以預錄影片的方式表達對台灣的支持。與會議員們均高度肯定台灣模式的防疫成就，籲請國際社會能將民主台灣納入如世界衛生組織（WHO）等國際組織，與台灣共同促進更多有益國計民生的互利合作。

外交部 吳釗燮 約旦

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