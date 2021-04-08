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立院設置「小外交部」游錫堃：推動國會國際事務

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
游錫堃致贈國內書法家何正吉老師及賴添雲的書法捲軸予公督盟理事長吳鯤魯，吳則回贈議事桌遊。游錫堃辦公室提供
游錫堃致贈國內書法家何正吉老師及賴添雲的書法捲軸予公督盟理事長吳鯤魯，吳則回贈議事桌遊。游錫堃辦公室提供

立法院游錫堃今上午與秘書長林志嘉等人接見公督盟理事長吳鯤魯一行。游錫堃提到，立法院已設有「國際事務小組」的臨時性任務編組，未來也希望變成國際處，作為立法院中的小外交部，進而能更全面推動國會的國際事務。

游錫堃說，公督盟對台灣國會的貢獻比他本人還要多，很多法案都源於公督盟的倡議。尤其公督盟對立委的評鑑，監督並促進立委自律，是國會進步的重要機制。對於行政機關或是法案改革，可以參考美國遊說制度，向黨團及立委進行遊說、共同參與立法。

針對國會預算問題，游錫堃說，立法院國營事業年度預算審議都比較晚通過，未通過預算雖然可以照前年度預算額度內先行動支；他舉例，若身為國營事業總經理，具有雄心壯志想為國營事業賺錢、對全民有貢獻，但預算僅能照過去方式執行，這樣國營事業如何進步？但受限於立法院是合議制，目前看起來各黨團尚無共識，要很快通過應該是有困難的。

公督盟提及立法院遷建議題，游錫堃說，原盼能在任內4年，至少能完成選址，不過回歸到立法院的合議制度，這些都需要公開透明的程序，先釐清主客觀條件及現場勘查地點，才能有更進一步推動。

推動國會外交方面，游說，雖目前受到新冠疫情影響，但立法院推動國會外交沒有因此停滯，包含委員也成立許多與外國國會的國會聯誼組織。過去一個國家在立法院可能有兩三個同樣的聯誼會，但考量對外的外交工作需要行動一致，因此自第十屆起便協調以「一國一聯誼會」的原則推動，期待在疫情結束後能有更好的發揮。

游錫堃說，自己是民主至上、國會至上，國會才能代表民意、也是台灣民主最高殿堂，國會地位要提升，形象應該要更好，國會也是一種主權象徵，他身為院長也會盡力而為，讓台灣擁有更好的國會品質。

立法院 游錫堃 公督盟

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