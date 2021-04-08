捐百萬給花蓮縣府是政治操作？高市藍綠槓上

高雄市議會國民黨團今天捐助100萬元給花蓮縣政府以幫助太魯閣號事故傷者和罹難者家屬，因黨團議員談到對蔡政府的不信任和高雄氣爆善款部分用途不透明，也因花蓮縣政府派到高雄接受捐款的人士涉採購弊案，被民進黨團、無黨籍市議員黃捷批判為政治操作、在高雄人傷口上撒鹽。高市議會國民黨團總召童燕珍強調，政治操作的是綠營。

高市民進黨團幹事長黃文益說，國民黨團拿太魯閣號事故大做文章，以捐款之名行政治操作之實，甚至不當連結到高雄731氣爆事件，不但是把國家重大災難事件當成政治提款機，更有如在台鐵事故及高雄氣爆受害者及其家屬的傷口上撒鹽，民進黨團嚴厲譴責並呼籲國民黨團懸崖勒馬，切莫再把太魯閣號事故當成自己的作秀舞台。

黃文益說，國民黨執政時期，包括八仙塵爆、高雄氣爆、復興空難、八八風災等重大災害，衛福部都曾設置捐款帳戶，如今台鐵發生全體國人都不願見到的重大事故，國民黨卻質疑衛福部，這樣的雙重標準令人難以理解，更讓人質疑是假借捐款名義做政治鬥爭。

黃捷批評國民黨團以「高雄經歷過氣爆善款的濫用，更有足夠立場質疑衛福部募款之正當性」為由捐款給花蓮縣政府，就是要抹黑衛福部，再一次用高雄氣爆事件在高雄人的傷口上撒鹽，而且還「找來」花蓮縣政府縣長室祕書李裕仁接收善款，李秘書去年8月涉採購弊案遭起訴並羈押，今年3月以百萬元交保。

童燕珍表示，李秘書是花蓮縣政府指派來接受捐款的人士，縣府要派哪一位人士，國民黨團難道要去查對方的背景、身家資料？何況捐款、受捐只是一個儀式，款項是直接匯入花蓮縣政府的善款專戶，而且是指定用途，專款專用，這都可受公評。

童燕珍說，這次不幸事故，許多花蓮縣鄉親受傷、罹難，很多傷者送花蓮的醫院急救，所以捐款給花蓮縣政府讓縣府去幫助傷者、相關家屬，有什麼不對？反觀綠營人士忙著批評捐款的人，才是政治操作。