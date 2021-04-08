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捐百萬給花蓮縣府是政治操作？高市藍綠槓上

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議會國民黨團捐百萬元給花蓮縣政府以幫助台鐵太魯閣號撞車事故的傷者及相關家屬。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議會國民黨團捐百萬元給花蓮縣政府以幫助台鐵太魯閣號撞車事故的傷者及相關家屬。記者楊濡嘉／攝影

高雄市議會國民黨團今天捐助100萬元給花蓮縣政府以幫助太魯閣號事故傷者和罹難者家屬，因黨團議員談到對蔡政府的不信任和高雄氣爆善款部分用途不透明，也因花蓮縣政府派到高雄接受捐款的人士涉採購弊案，被民進黨團、無黨籍市議員黃捷批判為政治操作、在高雄人傷口上撒鹽。高市議會國民黨團總召童燕珍強調，政治操作的是綠營。

高市民進黨團幹事長黃文益說，國民黨團拿太魯閣號事故大做文章，以捐款之名行政治操作之實，甚至不當連結到高雄731氣爆事件，不但是把國家重大災難事件當成政治提款機，更有如在台鐵事故及高雄氣爆受害者及其家屬的傷口上撒鹽，民進黨團嚴厲譴責並呼籲國民黨團懸崖勒馬，切莫再把太魯閣號事故當成自己的作秀舞台。

黃文益說，國民黨執政時期，包括八仙塵爆、高雄氣爆、復興空難、八八風災等重大災害，衛福部都曾設置捐款帳戶，如今台鐵發生全體國人都不願見到的重大事故，國民黨卻質疑衛福部，這樣的雙重標準令人難以理解，更讓人質疑是假借捐款名義做政治鬥爭。

黃捷批評國民黨團以「高雄經歷過氣爆善款的濫用，更有足夠立場質疑衛福部募款之正當性」為由捐款給花蓮縣政府，就是要抹黑衛福部，再一次用高雄氣爆事件在高雄人的傷口上撒鹽，而且還「找來」花蓮縣政府縣長室祕書李裕仁接收善款，李秘書去年8月涉採購弊案遭起訴並羈押，今年3月以百萬元交保。

童燕珍表示，李秘書是花蓮縣政府指派來接受捐款的人士，縣府要派哪一位人士，國民黨團難道要去查對方的背景、身家資料？何況捐款、受捐只是一個儀式，款項是直接匯入花蓮縣政府的善款專戶，而且是指定用途，專款專用，這都可受公評。

童燕珍說，這次不幸事故，許多花蓮縣鄉親受傷、罹難，很多傷者送花蓮的醫院急救，所以捐款給花蓮縣政府讓縣府去幫助傷者、相關家屬，有什麼不對？反觀綠營人士忙著批評捐款的人，才是政治操作。

捐款 國民黨

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