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內政部建議改黨徽 國民黨：民進黨先回應是否認同國徽

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
時代力量立院黨團提案、要求內政部針對國徽與國民黨黨徽高度相似，評估是否修改現行國徽2昨在院會通過。圖為國民黨旗與國旗。記者潘俊宏／攝影
時代力量立院黨團提案、要求內政部針對國徽與國民黨黨徽高度相似，評估是否修改現行國徽2昨在院會通過。圖為國民黨旗與國旗。記者潘俊宏／攝影

因國徽與國民黨黨徽近似，立法院一月底臨時會通過時代力量黨團決議案要內政部評估更改國徽必要性。評估報告今出爐，反建議國民黨調整黨徽。國民黨表示，執政的民進黨應先回應是否認同國旗和國徽？時代力量對內政部決定不改國徽是否可認同？

國民黨指出，國徽不專屬特定政黨或個人，若熱愛、認同國家團體或個人引用元素作為標誌，有何不可？像英國保守黨、加拿大保守黨也引用國徽元素做政黨符號；如認為有辨識問題，也應由內政部協助人民辨識國徽與國民黨黨徽差異。

國民黨認為，內政部以「國徽做為國家象徵，自有其凝聚國人情感之莊嚴意涵，不應輕易修改」為由，顯示國徽對中華民國確有重要歷史價值，於國際間具重要識別性，那民進黨是否支持國徽、認同中華民國？

國民黨政策會執行長費鴻泰表示，國民黨黨徽是源自革命烈士陸皓東1895年廣州起義時設計「青天白日」黨旗，而中華民國是國民黨創立，黨徽與國徽類似當然，內政部與台獨政黨應尊重、接受歷史。

費鴻泰說，政黨具獨立自主人格，更何況國民黨是有悠久歷史的政黨，是中華民國的締造者，如今台獨政黨與政府不敢明著改國徽、國號、國旗，卻要國民黨改黨徽，做法沒有道理，只是企圖掩蓋不敢真的搞台獨的心態。

國民黨文傳會副主委黃子哲也說，國徽與黨徽接近，有其歷史背景與連結，內政部要求國民黨改黨徽，於法無據、強人所難，「沒知識又不衛生」，也枉顧國民黨員對黨徽的情感。

黃子哲揶揄，就算「菇婆芋」與「菇婆勇」易混淆，也要尊重其各自存在的事實，不需更動任一名稱；內政部既然認為黨國不分的時代已過，對於國徽與黨徽外觀近似，自然不會，也不應要求民主政黨配合修改黨徽，阻礙台灣民主政治發展。

國民黨 內政部 時代力量

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