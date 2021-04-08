快訊

影╱國三南下碧潭隧道小貨車翻車起火兩人傷 車陣回堵1公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籲愛心捐款專款專用 藍委：別再搞紀念碑了！

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
台鐵太魯閣號408車次於花蓮清水隧道出軌造成多人傷亡。記者王燕華／攝影
台鐵太魯閣號408車次於花蓮清水隧道出軌造成多人傷亡。記者王燕華／攝影

太魯閣號事故造成嚴重死傷，國民黨立委李貴敏今天批評，撫恤的錢還沒發出去，民進黨立委就搶先要求建紀念碑？提案委員和民進黨政府是不是該先講清楚，會不會用大家捐獻的善款來辦？還是由提案委員或政府承擔？

李貴敏指出，台灣最美的風情是人，沒人會反對愛心捐款。但是大家捐錢，是因為希望幫助罹難者。祗有「專款專用」於罹難者家屬及傷者，才能協助他們共度難關；才能讓最需要幫助的人得到需要的幫助。愛心捐款就應該全用在罹難者與家屬身上，唯有如此，才符合捐款的本旨。

李貴敏說，2年多前普悠瑪出軌慘劇猶歷歷在目，罹難者家屬是怎麼說的？「拜託把蓋紀念碑的錢拿去加強設備跟內部系統溝通，做出從上到下的檢討。」退一萬步說，普悠瑪出軌事件紀念碑也建了，新款列車不還是出軌？紀念碑又有何用？

李貴敏說，遺憾的是，總有人花起善款或公帑都輕鬆如意沒有負擔。就別說紀念碑或紀念公園了，衹要扯得著關係的都可以拿來用，高雄氣爆案的善款運用爭議不就如此？足以挽救人命卻始終未建置的「全自動邊坡監控系統」只要2億元，仍在拖延，不知何時能到位。真有錢，要不先把行車安全的破洞給補了。

她批評，政府施政只重宣傳而輕實質，只在乎重妝點門面輕撫傷亡，而無視人民安全。在國際批評台灣基礎建設落後之際，拜託蘇揆團隊行行好，至少回歸本業；對於只會讓人民疑慮的「政府募款」，就別再一意孤行，製造不必要的爭議。

李貴敏 出軌 捐款

延伸閱讀

太魯閣號事故台東8罹難者 靈堂青春臉龐讓人鼻酸

柯文哲赴議會施政報告 為太魯閣號罹難者默哀1分鐘

新冠疫苗買貴難反悔 李貴敏：合約真簽得喪權辱國？

囤房稅恐轉嫁房租 綠委籲徵空屋稅

相關新聞

籲愛心捐款專款專用 藍委：別再搞紀念碑了！

太魯閣號事故造成嚴重死傷，國民黨立委李貴敏今天批評，撫恤的錢還沒發出去，民進黨立委就搶先要求建紀念碑？提案委員和民進黨政...

內政部促國民黨改黨徽 時力：太過保守 仍盼改國徽

立法院會日前通過時代力量黨團提案，要求內政部2個月內評估更改國徽的必要性。內政部評估報告今天出爐，內容表示，國徽與國民黨...

陸官專修班校友4月11日聚會 韓國瑜：我會出席

陸官專修班2021年會暨專修40期入伍46周年紀念，4月11日在桃園中壢聚會，這天也是當年入伍日子，別具意義，預計席開1...

太像國民黨徽改不改？內政部改國徽報告出爐

立法院會日前通過時代力量黨團提案，要求內政部2個月內評估更改國徽的必要性。內政部評估報告今天出爐，內容表示，國徽與國民黨...

影／平息爭議 陳水扁：中正紀念堂應改為李登輝紀念館

總統府前國策顧問邱垂亮日前於澳洲辭世，家屬今在台大校友會館舉行追思會。副總統賴清德代表總統頒贈褒揚令，包括前總統陳水扁與...

太魯閣號第8節車廂置於228公園？ 柯文哲：不同意

台鐵太魯閣號事故釀50死超過200傷，台北市長柯文哲今赴議會施政報告，台北市議員林國成指出，有立委建議將太魯閣號事故列車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。