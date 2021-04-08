籲愛心捐款專款專用 藍委：別再搞紀念碑了！

太魯閣號事故造成嚴重死傷，國民黨立委李貴敏今天批評，撫恤的錢還沒發出去，民進黨立委就搶先要求建紀念碑？提案委員和民進黨政府是不是該先講清楚，會不會用大家捐獻的善款來辦？還是由提案委員或政府承擔？

李貴敏指出，台灣最美的風情是人，沒人會反對愛心捐款。但是大家捐錢，是因為希望幫助罹難者。祗有「專款專用」於罹難者家屬及傷者，才能協助他們共度難關；才能讓最需要幫助的人得到需要的幫助。愛心捐款就應該全用在罹難者與家屬身上，唯有如此，才符合捐款的本旨。

李貴敏說，2年多前普悠瑪出軌慘劇猶歷歷在目，罹難者家屬是怎麼說的？「拜託把蓋紀念碑的錢拿去加強設備跟內部系統溝通，做出從上到下的檢討。」退一萬步說，普悠瑪出軌事件紀念碑也建了，新款列車不還是出軌？紀念碑又有何用？

李貴敏說，遺憾的是，總有人花起善款或公帑都輕鬆如意沒有負擔。就別說紀念碑或紀念公園了，衹要扯得著關係的都可以拿來用，高雄氣爆案的善款運用爭議不就如此？足以挽救人命卻始終未建置的「全自動邊坡監控系統」只要2億元，仍在拖延，不知何時能到位。真有錢，要不先把行車安全的破洞給補了。

她批評，政府施政只重宣傳而輕實質，只在乎重妝點門面輕撫傷亡，而無視人民安全。在國際批評台灣基礎建設落後之際，拜託蘇揆團隊行行好，至少回歸本業；對於只會讓人民疑慮的「政府募款」，就別再一意孤行，製造不必要的爭議。