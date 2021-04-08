劉櫂豪淚灑備詢台 藍：英系大將與其啼哭不如監督

民進黨立委劉櫂豪昨天在質詢交通部長林佳龍時，泛著淚光哽咽道，台鐵太魯閣號的事故讓「台東人除了悲痛更有怒氣」。國民黨文傳會副主委黃子哲表示，他不會也不願懷疑劉櫂豪眼淚的溫度，但如果他身為英系立委，卻只能流淚控訴，那台東人或所有國人，不就更哭訴無門？還是只能流血犧牲？

黃子哲指出，劉櫂豪昨在國會殿堂激動問「為什麼慘重事故又發生在東部？」、「活著的人一定要拚全力，給所有人一條平安回家的道路」。這也是罹難者、家屬，以及所有人的疑問。但劉櫂豪是立委，又是民進黨內英系的要角，可以直達天聽到蔡英文總統。

他質疑，究竟是劉櫂豪對台鐵疏於監督？還是下情無法上達？還是蔡英文根本充耳不聞也不願去做？

黃子哲說，短短2年半，已經有68條人命不幸因鐵路重大事故而殞落，這不是天災，而是人禍，甚至是官禍。上次普悠瑪號事故時，蔡英文曾承諾台鐵「改革無上限」、「改到好為止」。這次又發生太魯閣號事故，蔡又再提了「改革三方向」、「不要懷疑政府改革台鐵的決心」，身為台東選出的立委劉櫂豪，「你相信嗎？你覺得蔡總統的保證跳票、承諾落空，你不生氣嗎?」

黃子哲說，遺憾的是，劉櫂豪在昨天質詢裡，竟對蔡總統或行政院長蘇貞昌未置一詞、也沒有任何苛責。林佳龍固然該下台，行政院作為交通部的上級機關，總統作為國家領導人（還失信於民），難道他們完全沒有責任？不應該下台或表示歉意？

黃子哲表示，在劉櫂豪的質詢裡，反倒是聽到他說了數次「國民黨對不起台東人」。真是如此嗎？鐵路電氣化延伸到花東、雙軌化、包括太魯閣號增購汰換、第四代訂票系統的購置等，難道不是馬政府時期推動或落實的嗎？

他也說，國民黨執政當然不是100分，一定有改善進步的空間，但這次是60年來傷亡最慘重的鐵路事故，現在的執政者當然責無旁貸，如果還在馬維拉，那就是在牽拖鬼扯。

黃子哲說，他和劉櫂豪經常在政論節目同台，他的論述在綠營中還算比較理性溫和，昨天他感性的質詢其實是令人印象深刻。做為執政黨的立委，又身兼英系的大將，劉比更多人擁有影響蔡總統的機會與權力，與其哽咽，不如敬業；與其啼哭，不如監督。