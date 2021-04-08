質疑太魯閣事件捐款 謝龍介：是為真正幫助傷亡者

台鐵太魯閣號出軌事件造成重大死傷，衛福部設立捐款帳戶惹議。國民黨副秘書長謝龍介表示，這是人禍非天災，還有究責問題，不是不能捐，而是政府應講清楚說明白，如何利用捐款，總不能捐款用來買車廂、坡道安全，重蹈高雄氣爆捐款覆轍。他強調，對捐款提出質疑，是要真正幫助傷亡者。

謝龍介說，太魯閣號出軌發生後，衛福部很快發起捐款行動，很多人都響應，金額已超過4億。但此捐款行動也被質疑是執政者因無力負擔，故意轉移焦點，有意引領到天災方向，迴避政治責任。

謝龍介表示，此一事件為人禍非天災，且還有究責等複雜問題，非單純的廠商疏忽；八仙樂園塵爆事故也有捐款，但不同於太魯閣號出軌事故。他說，2014年高雄氣爆造成32人死亡、321人受傷，也發起捐款，但高雄市政府卻拿捐款中的6千萬元請律師去對抗受害者的求償，還做些藝術裝置等，已有前車之鑑。這次的捐款很倉促的提出，要如何利用都沒說清楚，當然會讓人質疑，就怕重蹈覆轍。

他說，鐵路運輸原本就有保險等保障乘客的措施，未來若捐款沒完全用在死傷乘客的慰助等相關項目上，而被用在購買車廂、坡道安全上，會讓人接受嗎？謝龍介說，0206地震造成台南維冠大樓倒塌，百餘人死亡，也發動捐款，共募得42億元，至今仍剩近20億元，因確實監督，沒人敢亂用。

謝龍介說，這次太魯閣號出軌造成50人死亡，上百人輕重傷，政府急就章祭出捐款，讓人聯想，是希望彌補受害者及家屬，進而促使不要打國賠嗎？他說，因政府沒有說清楚講明白，加上高雄氣爆捐款事件，自然讓人產生懷疑而沒有信心。