國發會：近十年投入超過兩千億改善東部交通建設

花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴今天批評中央政府忽視東部交通建設、投入資源不足，國發會表示，行政院近年來除了前瞻基礎建設特別預算外，也分年編列公共建設預算相繼投入東部鐵、公路各項公共建設計畫，近10年來已累積投入超過兩千億元，東部鐵、公路交通已獲大幅改善。

國發會表示，在鐵路方面，先前投入254.29億元進行「花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫」、投入276.13億元「南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程計畫」，已分別於103年6月及109年12月通車啟用。為強化東部交通，行政院近日核定「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」，後續將投入456.27億元執行花東鐵路全線雙軌化。

官員指出，花東鐵路雙軌化後，列車調度彈性增加，座位及班次也將大幅增加。此外，並規劃「宜蘭線小曲率半徑改善」及「宜蘭鐵路高架化計畫」等，約120億元及252億元。

在公路方面，官員說，「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」投入551.73億元、「台9線南迴公路拓寬改善後續計畫」227.49億元、「台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫」94.7億元、「台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫(臺東段)」142.0億元、「台9線蘇花公路安全提升計畫（東澳-南澳段及和平-崇德段可行性研究）」359億元等。

國發會表是，近十年政府已挹注或將挹注於宜花東的建設經費合計2700億元以上，近五年已投入與即將挹注的經費也超過2300億元，未來各項工程完成後，將可建構東部可靠、安全的交通運輸服務，並且可充分擴充運能，讓東部地區與全國國土的連結更為迅速便利，達到加速東部的國土與交通發展的目的，並可進一步均衡台灣東西部發展。