杜絕不良廠商借牌 立委促《採購法》修法

針對太魯閣號事故，民眾黨立委邱臣遠8日質詢時指出，現行《採購法》有很大漏洞，不良廠商依規定只能只能停權一年，仍可以承接政府標案，加上工程會沒有相關勾稽機制，讓不良廠商很容易借用其他公司的名義接案。另外，負責人也應列入相關規範，要求一個月內提出修法評估報告。工程會主委吳澤成允諾做到。

不良廠商借牌接案

邱臣遠指出，此次太魯閣號事故可以從工地告示牌看出端倪，管理人員可能都是「人頭」管理人，他舉告示牌上的職安人員韓玉鳳為例，詢問工程會是否已對相關責任及身分查核，「因為講白點就是借牌，相關連絡電話都一樣。」吳澤成表示，她的資料、業務執行狀況會做詳細查核。

「現在沒有進度嗎？今天已經是事故第7天了！」邱臣遠怒批，這就是陳年積弊，台鐵相關法規只針對營造公司、施工廠商，卻都沒有針對相關負責人、工地人員進行查核，導致不肖業者只要換牌，就能參與政府標案的投標，「這就是我們現在最大的漏洞。」吳澤成回應，個案調查已在進行中，會進一步全面檢查。

邱臣遠又指出，李義祥身兼義程營造負責人，但107年因登錄資料不實，違反《採購法》規定，依法最晚應在108年列入不良廠商，但現在工程會網路上的公告卻找不到該公司。吳澤成表示，當時有相關判決，但花蓮縣政府沒有提報。邱臣遠問，所以是花蓮縣政府的問題？吳澤成說，對。

提《採購法》修法

李義祥該案件目前還在上訴，邱臣遠說，這麼明顯的犯罪事實，即使花蓮縣政府如實提報，依規定也只能停權一年，仍可以投標，失去裁罰的意義，這樣的案例是否要延長停權時間？不良廠商只停權一年太輕了，跟司法進行程序也不符合，還會甩鍋給地方政府。

邱臣遠強調，工程會沒有相關勾稽機制，不良廠商很容易借屍還魂，借用其他公司的名義，實質上繼續承接政府標案，法制面上有非常大漏洞，而且負責人也要列入相關規範。吳澤成回應，執行面可以檢討。最後，邱臣遠要求，一個月內要提出相關修法評估報告。

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