陸官專修班校友4月11日聚會 韓國瑜：我會出席
陸官專修班2021年會暨專修40期入伍46周年紀念，4月11日在桃園中壢聚會，這天也是當年入伍日子，別具意義，預計席開120桌。前高雄市長韓國瑜也確定出席，他說，單純聚會，很想念老同學們，期待和來自各縣市的老朋友聚聚。同一場合，尋求黨主席連任的江啟臣、有意角逐黨魁的智庫副董事長連勝文將同台拚人氣。
2021專修班年會是由陸軍官校專修班40期主辦，主辦人熱情邀約韓出席，盛情難卻，加上同屆有深厚情感，主辦人更是與韓從小一起長大的好朋友，讓韓答應現身。去年9月19日專修班年會辦在竹北范廚師宴會廳，韓國瑜也有出席，足見他對專修班夥伴的認同感與緊密程度。
韓國瑜曾說，投身軍旅那6年對他影響深遠，多次在專訪時提起軍中生活點滴，2018年韓參選高雄市長、2020年參選總統時，軍中同學也為他奔走，一路情義相挺。
今年專修班聚會選在4月11日中午辦在中壢「綠光花園餐廳」，韓國瑜3月中旬就答應會出席，不少鋼鐵韓粉衝著韓國瑜報名餐會，有一名鋼鐵韓粉說「因為大家都想念他」，也有人想邀約韓市長今年6月回高雄慶生。
據了解，專修班40期同學凝聚力相當強，已成立「中華民國陸軍官校專修班40期協會」，會員人數達千人，選在4月11日辦聚會，是因為當年入伍就是4月11日，深具意義。
隨著國民黨主席選舉加溫，有意參戰者勤走基層爭取聲量與支持，國民黨黃復興黨部、軍系組織能量更是不可小覷的一股票源，今年3月28日江啟臣到高雄前鎮正勤社區出席黃復興黨部活動，與黨員博感情，受訪時還稱讚韓國瑜是很體貼的人。
江啟臣也談到，黃復興黨部常扮演關鍵角色，是黨內最忠貞系統，黃復興改革不是思考存廢，是要強化功能，及如何與地方黨部有效整合，才能讓黨員感受到被照顧。
江前腳剛走，隔天換連勝文到高雄，安排多個行程，連積極下鄉要擴大支持基礎，證明自己有走出都會區能耐。
藍營黨魁之爭群雄並起，外界關注韓國瑜是否參選，很多人勸進、鼓勵韓投入黨主席一役，但韓始終沒鬆口，韓私下說「目前真的沒這個計畫」，幾名核心幕僚表示「選的可能性不大，當前會以公益為重，且看且走」。
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