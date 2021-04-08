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陸官專修班校友4月11日聚會 韓國瑜：我會出席

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
去年9月19日，前高雄市長韓國瑜（前排中）到新竹縣參加陸軍官校專修班2020年會，現場席開124桌，超過千人參加。本報資料照片
去年9月19日，前高雄市長韓國瑜（前排中）到新竹縣參加陸軍官校專修班2020年會，現場席開124桌，超過千人參加。本報資料照片

陸官專修班2021年會暨專修40期入伍46周年紀念，4月11日在桃園中壢聚會，這天也是當年入伍日子，別具意義，預計席開120桌。前高雄市長韓國瑜也確定出席，他說，單純聚會，很想念老同學們，期待和來自各縣市的老朋友聚聚。同一場合，尋求黨主席連任的江啟臣、有意角逐黨魁的智庫副董事長連勝文將同台拚人氣。

2021專修班年會是由陸軍官校專修班40期主辦，主辦人熱情邀約韓出席，盛情難卻，加上同屆有深厚情感，主辦人更是與韓從小一起長大的好朋友，讓韓答應現身。去年9月19日專修班年會辦在竹北范廚師宴會廳，韓國瑜也有出席，足見他對專修班夥伴的認同感與緊密程度。

韓國瑜曾說，投身軍旅那6年對他影響深遠，多次在專訪時提起軍中生活點滴，2018年韓參選高雄市長、2020年參選總統時，軍中同學也為他奔走，一路情義相挺。

今年專修班聚會選在4月11日中午辦在中壢「綠光花園餐廳」，韓國瑜3月中旬就答應會出席，不少鋼鐵韓粉衝著韓國瑜報名餐會，有一名鋼鐵韓粉說「因為大家都想念他」，也有人想邀約韓市長今年6月回高雄慶生。

據了解，專修班40期同學凝聚力相當強，已成立「中華民國陸軍官校專修班40期協會」，會員人數達千人，選在4月11日辦聚會，是因為當年入伍就是4月11日，深具意義。

隨著國民黨主席選舉加溫，有意參戰者勤走基層爭取聲量與支持，國民黨黃復興黨部、軍系組織能量更是不可小覷的一股票源，今年3月28日江啟臣到高雄前鎮正勤社區出席黃復興黨部活動，與黨員博感情，受訪時還稱讚韓國瑜是很體貼的人。

江啟臣也談到，黃復興黨部常扮演關鍵角色，是黨內最忠貞系統，黃復興改革不是思考存廢，是要強化功能，及如何與地方黨部有效整合，才能讓黨員感受到被照顧。

江前腳剛走，隔天換連勝文到高雄，安排多個行程，連積極下鄉要擴大支持基礎，證明自己有走出都會區能耐。

藍營黨魁之爭群雄並起，外界關注韓國瑜是否參選，很多人勸進、鼓勵韓投入黨主席一役，但韓始終沒鬆口，韓私下說「目前真的沒這個計畫」，幾名核心幕僚表示「選的可能性不大，當前會以公益為重，且看且走」。

今年3月28日，力拚連任的國民黨主席江啟臣到高雄前鎮正勤社區出席黃復興黨部春節聯誼活動，走到台下與黨員逐一寒暄。本報資料照片
今年3月28日，力拚連任的國民黨主席江啟臣到高雄前鎮正勤社區出席黃復興黨部春節聯誼活動，走到台下與黨員逐一寒暄。本報資料照片
今年3月28日，力拚連任的國民黨主席江啟臣（左四）到高雄前鎮正勤社區出席黃復興黨部春節聯誼活動，談到人民對國民黨有高度期待、盼望，國民黨目前雖然在野，更要與人民站一起，以民為本、接地氣。本報資料照片
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到地方傾聽民意，連勝文著簡單俐落的短襯衫、牛仔褲，要形塑親民風格。本報資料照片
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3月29日青年節，連勝文團隊在高雄安排一場「高雄青創與創投之約」，與青年族群交流創業之路的挑戰與心境。圖／連勝文團隊提供
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去年9月19日，前高雄市長韓國瑜（前排中）到新竹縣參加陸軍官校專修班2020年會，現場席開124桌，超過千人參加。本報資料照片
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韓國瑜 黃復興黨部 江啟臣

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