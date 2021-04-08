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邱垂亮追思會 賴清德頒總統褒揚令

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德出席邱垂亮追思會頒總統褒揚令。記者蔡晉宇／攝影
賴清德出席邱垂亮追思會頒總統褒揚令。記者蔡晉宇／攝影

前國策顧問邱垂亮追思會今天舉行。副總統賴清德出席代蔡英文總統頒發褒揚令並表示，推崇邱垂亮是頑固的民主鬥士，不僅從台灣戒嚴前就開始與大家打拼，就算近來臥病在床，也關心台灣民主深化及香港的局勢。

賴清德說，邱垂亮是民主鬥士，台灣從黑暗的專制時代走向今天光明民主時代，這個過程有千萬人犧牲奉獻，邱垂亮是當中很值得大家尊敬的一位；從台灣退出聯合國、美麗島事件、廢除黨禁報禁、學運、總統全面改選，到最近的太陽花學運，都可以看到邱垂亮的文章及與台灣人民站在一起。

賴清德回憶，今年過年收到邱垂亮的簡訊，表示病情已經轉好，本來想說邱教授一定可以度過難關，但是不久就聽到他離開消息，非常不捨。賴說，邱垂亮為台灣打拼的精神一定會與台灣人民同在，未完成的的理念，相信台灣所有有志者一定會繼續打拼，繼續完成。

太陽花學運 賴清德 台灣人

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