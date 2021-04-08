太像國民黨徽改不改？內政部改國徽報告出爐

立法院會日前通過時代力量黨團提案，要求內政部2個月內評估更改國徽的必要性。內政部評估報告今天出爐，內容表示，國徽與國民黨徽類似，但黨國不分的時代已過，政黨的標章宜應時代的變遷，尊重象徵國家的國徽，適度調整。

時代力量立委陳椒華日前在內政委員會質詢時，數度追問內政部辦理進度。內政部長徐國勇答覆，會如期在4月9日前送交立法院。根據時力主決議指出，內政部需在2個月內評估國徽更改的必要性，並向立法院內政委員會提出專案報告。

內政部今天出爐報告指出，台灣歷經漫長黨國不分的威權統治後，民主化的程度受到世界的肯定，英國機構「經濟學人資訊社」公布2020年民主指數，台灣在167個受評比國家地區排名第11，高居東亞之首，被讚美為「亞洲民主燈塔」。

報告指出，國徽與國民黨黨徽類似雖有其歷史原由，但國徽做為國家的象徵，自有其凝聚國人情感的莊嚴意涵，不應輕易修改，反觀政治團體或政黨的象徵物，可隨著局勢變更、社會脈絡，則宜適時調整。

內政部表示，青天白日國徽的運用廣泛，在國際間有一定識別度，國徽與國民黨黨徽類似，有其歷史原由。但時至今日，黨國不分的時代既已過去，政黨也大量增加且朝多元發展，相關政黨的標章，宜應時代的變遷，尊重象徵國家的國徽，適度調整其標章（黨徽），以與國家象徵有相當的識別度。

報告指出，國徽自民國17年明定迄今，運用已十分廣泛， 舉凡三軍統帥旗、采玉大勳章、國軍青天白日勳章、國防部三軍各類旗幟、三軍五校校旗、儀隊旗、海巡、消防及警察各類旗幟、制服、 飛機器械交通工具之塗裝、護照、中華奧會會旗、駐外使館標誌、公部門各式證書等，甚至 各界團體亦多有使用，無法枚舉。

報告指出，修改國徽所涉絶非單純修正法律，或耗費大量公帑重新設計製作前述運用國徽的項目，尚需思考對內造成爭議、擴大意識形態衝突，而無助團結對外之優先課題，對外，甚至影響我國國際活動空間。