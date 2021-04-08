影／平息爭議 陳水扁：中正紀念堂應改為李登輝紀念館

總統府前國策顧問邱垂亮日前於澳洲辭世，家屬今在台大校友會館舉行追思會。副總統賴清德代表總統頒贈褒揚令，包括前總統陳水扁與前副總統呂秀蓮以及僑委會前後三任主委及桃園市長鄭文燦等人都到場參與追思會，表達對邱垂亮的不捨之意。

賴清德致詞時表示，蔡總統對邱教授的過世感到不捨與哀悼，深摯感念邱垂亮畢生對台灣民主運動的奉獻，同時也感謝邱垂亮作育英才無數，致力於客家文化的傳承及對台澳友好關係的重大貢獻。