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影／平息爭議 陳水扁：中正紀念堂應改為李登輝紀念館

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
前總統陳水扁（中）北上出席邱垂亮追思會，建議蔡政府應該要把中正紀念堂更名為李登輝紀念館。記者杜建重／攝影
前總統陳水扁（中）北上出席邱垂亮追思會，建議蔡政府應該要把中正紀念堂更名為李登輝紀念館。記者杜建重／攝影

總統府前國策顧問邱垂亮日前於澳洲辭世，家屬今在台大校友會館舉行追思會。副總統賴清德代表總統頒贈褒揚令，包括前總統陳水扁與前副總統呂秀蓮以及僑委會前後三任主委及桃園市長鄭文燦等人都到場參與追思會，表達對邱垂亮的不捨之意。

賴清德致詞時表示，蔡總統對邱教授的過世感到不捨與哀悼，深摯感念邱垂亮畢生對台灣民主運動的奉獻，同時也感謝邱垂亮作育英才無數，致力於客家文化的傳承及對台澳友好關係的重大貢獻。

前總統陳水扁除了懷念邱垂亮過往的點點滴滴，同時也提到當年台灣將中正紀念堂改名一事，中共雖然相當不滿，卻也不敢對台進行武統，這些情況完全都在邱垂亮的預言之中，而他自己也在追思會上大膽建議蔡政府，應該要把中正紀念堂更名為李登輝紀念館，來紀念李前總統偉大的民主成就。

總統府前國策顧問邱垂亮舉行追思會。副總統賴清德（前左）與前總統陳水扁（前中）、前副總統呂秀蓮（前右）等人都到場致意。記者杜建重／攝影
總統府前國策顧問邱垂亮舉行追思會。副總統賴清德（前左）與前總統陳水扁（前中）、前副總統呂秀蓮（前右）等人都到場致意。記者杜建重／攝影
總統府前國策顧問邱垂亮辭世，副總統賴清德（右）代表總統頒贈褒揚令。記者杜建重／攝影
總統府前國策顧問邱垂亮辭世，副總統賴清德（右）代表總統頒贈褒揚令。記者杜建重／攝影

陳水扁 中正紀念堂 賴清德

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