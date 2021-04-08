追思邱垂亮教授 阿扁、賴副都到場

黨外運動重要推手、前總統府國策顧問邱垂亮的追思會，前總統陳水扁抱著病體、拄著拐杖從高雄前來致意！副總統賴清德也到場代表蔡總統頒發褒揚令，讚揚他對台灣的真心。前副總統呂秀蓮、外交部長吳釗燮等人都到場參與，現場也演奏了許多邱垂亮生前最愛的歌曲。

綠營政要紛致意

現場另有桃園市長鄭文燦、陳永興醫生等人到場出席，陳永興在主持追思會時一度哽咽、無法言語。許多共同經歷黨外運動的好友，如彭明敏教授、康寧祥等人也都特別寫文章悼念邱垂亮，讚揚他為台灣言論自由與民主的犧牲奉獻。

女高音姜宜君除了演唱鄧雨賢的《菅芒花》外，還有蕭泰然的《行過死蔭的幽谷》。另外與邱垂亮淵源深厚、多次在海外巡迴演出的楊梅玉韻婦女合唱團，也帶來邱垂亮生前最愛的日文歌曲，由新井滿創作的《化作千風》、高爾棣與鍾肇政創作的客語歌曲《新的客家人》。

最疼惜台灣的人

現場也播放了一段由邱夫人、邱垂亮子女與他在海外的朋友錄製的影片，裡面除了一些邱垂亮的演講片段，還有創辦《台灣政論》珍貴的影像。副總統賴清德頒完褒揚令後，以台語致詞說，感謝邱教授對台灣的疼惜，並說，過去在國外許多研討會，邱垂亮都會積極為台灣發聲，為黨外運動不遺餘力的奔走，「是真正愛台灣的人」。

他也向邱垂亮教授許諾，會將他的精神繼續發揚光大。從高雄趕來台北的前總統陳水扁拄著拐杖，緩緩地用台語說，非常感念邱垂亮生前對他的不離不棄與照顧。他直言，邱不只是阿扁時代的國策顧問，他是台灣永遠的國策顧問，他也讓台灣與澳洲的非正式外交友誼能維持，「真的非常感心。」

邱垂亮生前好友盧孝治教授表示，他最懷念的是過去出國與合唱團、邱教授出國巡演的時光，只要在遊覽車上開始唱歌，把麥克風交給邱垂亮就會非常有趣，整個氣氛被邱垂亮教授帶動熱情不已。他回憶起邱垂亮教授時說，邱垂亮是非常親切、沒有架子的學者，很感念過去與他相處的每一刻。

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