考試院通過 調查人員特考放寬應考資格兵役限制

考試院今天表示，考試院會今日通過，修正公務人員特種考試法務部調查局調查人員考試規則，放寬應考資格兵役限制，刪除男性應考人須服畢兵役或經核准免服兵役才能報考的限制。

考試院表示，基於目前常備役體位役男，已改徵集四個月常備兵役軍事訓練，相較其他國家考試的錄取人員得以進修碩士、博士、疾病、養育及侍親等事由，申請保留錄取資格或於任職後留職停薪達2至3年，限制男性應考人須服畢兵役或經核准免服兵役或現正服役中，才能報考，不夠完全公平。

考試院表示，為了維護應考人權益，決議放寬這項考試兵役設限，尚未服役者，也能報考，並參照公務人員特種考試國家安全局國家安全情報人員考試規則規定，服志願役者須於考試筆試考畢的次日起4個月內退伍並持有權責單位發給的證明文件，才能報考。