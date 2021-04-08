【重磅快評】蔡英文「宣示台鐵改革」 原來也有公式

台鐵太魯閣號意外造成嚴重傷亡，蔡英文總統在民進黨中常會發表談話，宣示「改革台鐵勢在必行」，話說得斬釘截鐵魄力十足，可惜的是，幾乎完全一樣的話，她兩年前在普悠瑪事故時就已經說過。這也讓人發現，原來蔡總統的「改革台鐵宣示」，也有公式。

在中常會的談話裡，對於台鐵改革，蔡總統先是強調台鐵改革得必要性，「這的確是台鐵的責任，也是政府的責任」；接著提到2018年普悠瑪號事故後，2019年1月，行政院針對台鐵提出144個改革事項，2年下來已經處理109項，其餘的「我們一定會逐步完成，這些改革要辦部就班處理」。

而蔡總統認為改革台鐵的「當務之急」，是徹底解決台鐵組織文化問題，並解決台鐵長期虧損問題。最後她說，在改革看到成果前，難免被質疑，但是大家「不必懷疑政府改革的決心」。「請大家信任政府，和我們一起努力」。

兩年多前普悠瑪事故剛發生後不久，蔡總統在一場車站的落成啟用典禮上，也曾宣示「台鐵改革」。而且最具諷刺的是，當時站在蔡總統身旁的，就是後來擔任交通部長的林佳龍。當時蔡總統是這麼說的，「事故的發生，絕對不會只是某一個基層人員的責任」；「事故的調查、普悠瑪和台鐵的總體檢，都必須徹底地進行，全面找出台鐵系統性的缺失」。

接著她說，「台鐵的改革沒有上限」，「每一件改革目標，我只接受一個結果，就是改到好為止」；「該增加的人力、該強化的防錯機制、該補強的硬體，一項也不能少」；最後她說，「最近這兩年，台鐵已經啟動改革」，但是這樣還不夠。「安全」是鐵路運輸最根本的要求。「面對台鐵累積多年的問題，我們一定會大刀闊斧，用改革來重建社會的信心」。

儘管段落不同，兩次談話，說的是差不多的內容。第一個重點，是談自己的「改革成果」；接下來，是談「台鐵的沉痾與系統性問題」，不是一朝一夕可以改成，但政府的改革絕對沒有上限；最後，是向民眾喊話，要民眾相信政府的改革決心，並且重拾對台鐵的信心。這個「宣示台鐵改革三段論」，大概就是蔡總統的「台鐵改革公式」。

不過，同樣的招式，用一次新奇，第二次再用，就顯得索然無趣而且缺乏誠意。普悠瑪事故時，政黨輪替剛滿兩年，談「台鐵沉痾」可能還可以引發共鳴，但如今已經執政5年，而且又歷經的普悠瑪事故後所謂的「總體檢」，再來談系統性問題，要向人民信心喊話相信所謂「改革決心」，是把民眾當傻子嗎？

最重要的是，綜觀兩次談話，儘管話說得漂亮，卻都不約而同忽略一個重點：政府的責任在哪裡？台鐵本身就是政府的一部分，而且這次意外牽動的還有上次「總體檢」沒有落實、甚至是該做的工程不確實的政府責任問題，難道改革和應該負責的對象只有台鐵和包商？這套公式的最重要關鍵，其實就是把自己包裝成「改革者」來推卸責任。

一如既往，蔡總統的幕僚準備了一篇漂亮的演講稿，但漂亮的演講稿和落實到政策上，有一段非常大的差距。當務之急除了改革，還有負責，身為台鐵、交通部和行政院的頂頭上司，蔡總統的表態在哪裡？