太魯閣號第8節車廂置於228公園？ 柯文哲：不同意

台鐵太魯閣號事故釀50死超過200傷，台北市長柯文哲今赴議會施政報告，台北市議員林國成指出，有立委建議將太魯閣號事故列車的第8車廂，放置在228公園作為紀念和教化象徵，柯文哲不同意，並表示做事比較重要，不要再作秀。

立委葉毓蘭今在臉書發文，建議保留事故列車的第8車廂永久保存，並放在離總統府、行政院、監察院最近的228公園，用以提醒政府台灣人命不能這麼不值錢。

林國成在質詢時指出，將第8車廂最嚴重的地方，移置228公園，讓世人記得這個火車，作為紀念和僅替教化的功能，尤其立法院很多人在建議，柯文哲表示，228公園屬於台北市政府管轄範圍，但是做事比較重要，不要再作秀了，因此不同意將第8車廂保存於228公園。

另外，林國成表示，台北市有許多捷運軌道，藉由這次事件有前車之鑑，尤其人禍可防，不能重蹈，應請捷運局跟捷運公司注意軌道運行安全，以及臨道施工的工程防護，儘管目前施工有圍籬防護，也應未雨綢繆。