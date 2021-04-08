太魯閣號司機殉職 黃榮村指示銓敘部儘速從優核定撫卹

考試院今天表示，台鐵太魯閣號事故造成多人罹難，考試院長黃榮村今天主持考試院會時，指示銓敘部針對司機員袁淳修與助理司機員江沛峰奮勇殉職，用人機關提出申請後，以最快速度從優核定撫卹。

考試院發布新聞稿表示，黃榮村在院會中表示，台鐵事故發生之後，運安會完整調查報告雖尚未發布，但4月6日已正式對外說明，司機員袁淳修與助理司機員江沛峰在時速125公里下，面對小彎度視野、與肇事工程車的近距離，只剩6.9秒的時間可以做出反應，紀錄顯示他們在最後4秒奮力煞車與鳴笛，做了所有該做的事來降低傷害，兩人奮不顧身的行動令人敬佩，也有運安會的證據與數據可供驗證。

黃榮村表示，現在台灣社會、政府與國家都在沉痛的哀傷中，但若現場清理、緊急醫療、慰問、捐款、申辦理賠救助撫卹慰問金、責任鑑定、台鐵改革等事項，該做的事情都已經啟動和進行，考試院也是政府一分子，絕對不能輕忽以待，尤其銓敘部負責處理兩位司機員的撫卹核定，參考過往重大事件來看，這次的撫卹案件處理一定也會受到社會的檢視。

黃榮村表示，這次在運安會的公開説明下，應該從優認定，請銓敘部務必以同理心處理這件案子，配合用人機關送件時間，儘速、從優配合完成審議，並將運安會可供定調的結論提供給審查小組專家參考，一起快速做好這件事情，讓英勇殉職公務員的家屬能得到最好、最快的撫卹和照顧。

據了解，黃榮村認為殉職的司機員和助理司機員已符合「公務人員撫卹法」中的「冒險犯難」條件，從運安會的說明可以看出，兩人在最後的幾秒時間全力踩剎車及鳴笛，符合最高等級撫卹標準，考試院已準備好，交通部報告送到之後隨時可以配合辦理，儘速、從優完成審議，希望在收到撫卹申請後一周內完成核定。

根據公務人員撫卹法第5條規定，因公死亡的六種情況中，「冒險犯難或戰地殉職」者加給一次撫卹金，撫卹金加給50%，而另外因公死亡人員任職未滿15年者，以15年計，袁淳修與江沛峰年資尚淺，銓敘部長周志宏表示，若兩人屬於「冒險犯難」，年資將以15年計算。