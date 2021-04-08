板新供水改善計畫遲遲未啟用 監院糾正台水、水利署

監察委員趙永清、賴振昌今天表示，「板新地區供水改善計畫二期工程」自2006年核定迄今14年餘，未能啟動光復抽水加壓站8萬噸配水池建置作業，不僅無法達到原定每日供水101萬噸之預期效能，且難以靈活調度北區整體水資源，間接導致台灣地區乾旱現象難以緩解，監察院提案糾正台灣自來水股份有限公司、新北市政府及經濟部水利署。

查案監委表示，經濟部水利署為解決新北市板新地區民眾期望共飲翡翠水及桃園石門水庫年運轉4次以上之供水壓力等問題，進行「板新地區供水改善計畫」，第1期計畫於2004年完成，八里、新店、雙和、板橋、三重、蘆洲等地區已由翡翠水庫供水，第2期計畫則於2019年通水，翡翠水庫可供應新莊、五股、樹林、土城、三峽、鶯歌等地區用水；但「板新地區供水改善計畫二期工程」光復抽水加壓站8萬噸配水池因用地取得及廢棄土方清運問題，迄今仍未能啟動配水池建置作業，致未能達成原定供水目標，不僅影響大臺北地區供水穩定及安全性，更影響水資源跨區聯合調度能力。

查案監委指出，本案經相關機關簡報、詢問、函詢及履勘等調查作為發現，台灣自來水股份有限公司因用地取得及廢棄土方清運問題無法解決，僅得先後興建6500噸及4000噸配水池以短期因應，尚無法等效替代光復抽水加壓站8萬噸配水池功能，不僅影響大臺北地區供水穩定及安全性，更影響水資源跨區聯合調度能力，核有怠失。

查案監委表示，經濟部水利署未本於主辦機關權責，積極督促台灣自來水股份有限公司辦理配水池用地取得作業，亦未能有效協調該公司與新北市政府解決廢棄土清運問題，致計畫執行多年仍未能啟動配水池建置作業，且未考量該配水池對於水源調度之重要性，竟將之排除於「板新地區供水改善計畫二期工程」外，草率了結計畫，不僅未能發揮藉由協調管理，以如期如質達成計畫原定每日供水101萬噸之預期效能，亦使後續計畫執行失據，該8萬噸配水池興建工程更將遙遙無期，顯有疏失，因此提出糾正。