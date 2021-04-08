陳瑩反對傾斜式列車站票 王國材：若確認較危險會檢討

太魯閣號意外造成50死、200多人輕重傷，外傳站票死傷慘重，台鐵表示，站票是否死傷比較嚴重，現階段正在比對中，若比對出來，確實買站票比較危險，會檢討站票措施。

立法院交通部委員會今邀請工程會、交通部、運安會就太魯閣事故凸顯工程發包、監造、施工等作業安全管理權責釐清及後續改善處置 進行專題報告。

台鐵副局長朱來順表示，發生事故的太魯閣號中，站票有112張，若是訂票可以很清楚知道哪個座位是哪個人，但站票沒辦法辨識究竟站多少人，現在還在比對中，警方也在幫忙。

交通部次長王國材表示，50名罹難者有49名身份名字已確認，但仍無法辨識站票乘客有哪些，座位都在比對，最後站票若確認比較危險，會檢討站票措施。

立委陳瑩說，有生還旅客寫簡訊向她表示，事故後乘客想退回程票，台鐵卻要她拿實體票去辦，但車票就是掉在出軌現場，「難道是要家屬爬回事故車廂找嗎？」，生還者說，一睜開眼原本站滿滿的人，全都不見了，站的人都已經堆疊在一起，想救也救不了，因此，她反對傾斜式列車賣站票。

陳瑩表示，台鐵對意外家屬關懷，僅派副站長發慰問金，其他具體措施沒提到，車站主管要蒐集意見想法呈報彙整，但受難者都還沒出殯，要蒐集什麼對策；另外生還旅客也反映，媒體敘述鉅細靡遺，不顧家屬表態，對家屬是重傷害。

她說，台東民眾有些人買不到票，寧願買站票要回去，「買站票會哭，買不到站票也會哭」，兩年前她也曾反對傾斜式列車開放站票，她有實地去探視生還旅客，大家描述列車內情況，一位媽媽說碰一聲，睜開眼，車廂內滿滿的人都沒有了，站的人都已堆疊一起，想救也救不起來。

陳瑩說，傾斜式列車旅客站的很不舒服，會暈車，速度快，重力加速度下，站著搖搖晃晃如何確保安全，且人多行李也多，行李重量有算進去嗎？因此她反對賣站票，普悠瑪事故加上太魯閣號事故兩次加起來已經有68死、430人輕重傷，不知道這些死傷能不能喚醒不想被改變的台鐵。