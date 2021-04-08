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世界衛生大會非邦交國替我提案？外交部：努力方向

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部長吳釗燮。記者徐偉真／攝影
外交部長吳釗燮。記者徐偉真／攝影

今年世界衛生大會（WHA）將在下個月舉行，外交部今天表示，今年也會循例辦理友邦提案支持台灣參與，而民進黨立委蔡適應關切是否有非邦交國願意提案，外交部表示，那是努力方向。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長吳釗燮報告「在GCTF架構下台美的全球夥伴合作關係」並備質詢，蔡適應質詢時關切今年的準備工作、進度、推案策略，這屆工作小組、工作項目是否已經出來，以及是否已經有結論，有哪些國家會提案？

吳釗燮表示，外交部做過很多內部討論，國際組織司副司長蕭伊芳表示，我方全年都在推動參與，友邦提案內部研議中，大致上的工作方向策略底定，細部操作還要確定，至於友邦提案，按照去年循例，是會做這樣的安排。

蕭伊芳說，去年5月的第一次會議，友邦有替我提案，11月的復會大會上，友邦也有討論和辯論，友邦提案歷年都有，今年也會循例辦理。

蔡適應追問，除了友邦提案外，許多重要國家表達支持台灣參與WHA，他們也會參與提案嗎？蕭伊芳回應，全世界友我國家行政和立法部門陸續發出支持台灣聲音，至於非邦交國願意連署提案則是努力方向。

吳釗燮說，爭取其他國家協助，除了邦交國正式提案，還有聯合進洽、書面致函及在會中替我國發言等，直接和間接的支持都會繼續努力爭取。

外交部 蔡適應

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