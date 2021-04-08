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誰適合當太空法主管機關？ 立委推行政院或經濟部

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
立法院今天針對科技部擬定的太空發展法草案進行詢答，科技部長吳政忠（左）備詢。記者潘乃欣／攝影
立法院今天針對科技部擬定的太空發展法草案進行詢答，科技部長吳政忠（左）備詢。記者潘乃欣／攝影

立法院今天針對科技部擬定的太空發展法草案進行詢答，除行政院會通過的版本，還有立委蘇巧慧、楊瓊瓔等人提出的八個版本。立委黃國書支持太空主管機關為行政院，才能調度資源，進行跨部會整合；立委吳思瑤支持納經濟部為主管機關，解決目前「和產業相關的法條僅一條」的困境；蘇巧慧則支持擬定此法的科技部為主管機關。

蘇巧慧表示，若太空發展法主管機關分散到其他多個單位，恐陷入推皮球情境，反而不利太空發展。主管機關若非科技部，那科技部的工作只剩下「搞定火箭發射場域」。他也說，若按太空發展法規畫，將讓國家太空中心改為行政法人並負責營運發射場地，為何不從一開始就統一？

黃國書提出一太空發展法版本，設定行政院為主管機關。提案說明，此法涉及經濟、交通、內政、國安等不同事業主管機關掌管範圍，應由行政院負責相關事項。

吳思瑤表示，目前的草案「和產業相關的法條僅一條」，但產業是太空發展最重要的面向，故他主張經濟部應列為太空發展法主管機關。

科技部長吳政忠表示，經濟部在產業端扮演滿大的角色，未來經濟部、科技部和交通部會攜手合作。科技部將改為國科會，橫向整合功能會更強。

太空 行政院 蘇巧慧

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