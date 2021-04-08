影／綠委聲援緬甸人民 譴責軍方暴力鎮壓

緬甸軍方自2月1日發動政變、奪取政權以來，逮捕並屠殺大量平民，民進黨立委洪申翰、范雲、羅美玲、江永昌與何志偉等今天舉行記者會聲援緬甸人民，並譴責緬甸軍方暴力鎮壓。洪申翰表示，緬甸人民發起抗暴行動，很不幸遭到軍政府武力鎮壓，造成許多平民被屠殺、逮捕，台灣的政府與國會曾經聲援香港反送中運動，如今緬甸的狀況跟香港比起來有過之而不及，雖然外交部有發新聞稿，但他認為聲援的力道仍不夠。

在台緬甸人陳啟明說，他很多親朋好友在緬甸已經被逮捕，甚至被軍方槍殺，希望台灣能關懷緬甸、為緬甸加油打氣；緬甸民運參與者杜可可除了出示緬甸平民被屠殺的照片外，也表示，台灣是亞洲最民主的國家，希望台灣的政府、立委與人民能幫幫緬甸人民。 緬甸軍方自2月1日發動政變、奪取政權以來，逮捕並屠殺大量平民，民進黨立委洪申翰（右）今天舉行記者會聲援緬甸人民，並譴責緬甸軍方暴力鎮壓，在台緬甸人陳啟明（中）與緬甸民運參與者杜可可（左）也出席，希望台灣能幫幫緬甸人。記者胡經周／攝影