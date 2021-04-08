吳釗燮：台美交往準則還存在 大的調整還在程序中

外交部長吳釗燮今天表示，台美交往準則大的調整還在程序中，目前還沒取消，但美方認為不合時宜的部分，很多都愈用實際做法打破了，而包含總統等六位政府高層訪美限制，吳釗燮說不在準則中，若有實質必要互訪，都會爭取。

立法院外交及國防委員會今天邀請吳釗燮報告「在GCTF架構下台美的全球夥伴合作關係」，並備質詢。

朝野立委關切台美交往準則，國民黨立委陳以信詢問，前國務卿龐培歐離任前宣布解除對台交往限制，而新任國務卿布林肯在聽證會上說要重新檢討，台美交往限制是解除了還是還存在？

吳釗燮說，台美交往準則在2015年駐美前代表沈呂巡駐美時因為「某些事件」造成準則改變後，到目前美方認為哪個部分不合時宜的，就用實際做法調整，「關於大的交往準則調整，還在程序當中」，他說準則還沒取消，但很多都已經用實際做法打破了。

陳以信追問，正副總統、行政院正副院長和外交及國防部長六位政府高層訪美是否在準則中？六人是否還是不能訪華府？吳釗燮回應，不是這樣說，若有實質必要互訪都會爭取。吳釗燮說，有很多突破，也有看到美方調整的，例如美方外交官和我國外交官共同出席活動，或是在大使館碰面，相信這會在新的準則中，他也認為這跨出很大一步，兩年前我外交官要和美國駐其他國家大使碰面幾乎比登天難。

民進黨立委羅致政表示，過去有好幾次我國代表和美國大使會面，例如荷蘭、法國普羅旺斯等；外交部北美司長徐佑典表示，過去幾個月有這樣的情況，以前這樣的情況存在但不普遍，也不是如此公開，但現在很多是公開的，我方看到美方對於外館，鼓勵外交人員和台灣駐外人員互動。

羅致政追問，台灣和美國外交官會面，是禮貌性拜會還是有談雙邊或多邊合作？吳釗燮回應，大多是談如何在當地國強化台美之間的合作，少數是禮貌性拜會，多數是實質討論。

吳釗燮說，針對台美交往準則我方持續和美國溝通中，美方目前就準則在國務院中有不同討論，因為若把準則廢掉，就會回到台灣關係法，很多活動都要透過AIT和台灣美國事務委員會，他表示接下來調整幅度會很寬廣，表示準則還在，「不見的話國務院不知道怎麼處理」。