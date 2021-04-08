緬甸軍政府暴力鎮壓 民團籲立院提跨黨派聲援緬甸決議

緬甸軍方今年發動政變，拘押翁山蘇姬和多位民選政府官員，並對上街抗爭的緬甸人民施行暴力鎮壓，近日甚至用真槍實彈掃射抗爭群眾。民進黨立委洪申翰、羅美玲、江永昌、何志偉今與在台灣的緬甸民運參與者杜可可、陳啟明、留台緬甸學生代表張如明，以及人權團體舉行記者會，嚴厲譴責並呼籲緬甸軍方停止血腥暴力鎮壓，同時釋放所有民選政府官員及公民社會領袖，也呼籲我國政府對滯台緬甸人士給予適當協助，盡力保障在緬甸國人的生命財產安全。

緬甸軍方鎮壓抗議民眾，據統計，至今已經造成581人喪生，近50名死者是未成年的兒童，更有多達2700人遭到逮捕。據了解，緬甸軍方近日更闖入醫院診所，強行擄走正在急救傷患的醫護人員。這些收治示威民眾的醫護單位和醫護人員及志工，都被軍方認定為是支援暴民而被強制逮捕。

緬甸軍方更控制民用網路、切斷網路與手機服務、緊縮網路空間，阻止示威行動並讓資訊不得任意流出與傳播，甚至針對聲援民主政府的藝人、知名人士、網紅發布通緝，指控他們違反「散佈影響國家穩定消息罪」。

洪申翰表示，目前各國除了譴責緬甸軍方暴力鎮壓之外，也相繼提出制裁的行動，像是美國、英國、歐盟都對緬甸軍方人士及其企業發布制裁，他也請外交部及金管會等相關部會，協查我國在緬甸投資的國營事業及官股銀行名單中，是否有與受到國際制裁人士或企業往來，避免讓我國在緬甸投資的國營企業及官股銀行，成為緬甸軍政府金流運作的幫兇，相信這是具體且有效能實際挺緬甸人民的方式。

緬甸民運人士杜可可也出席記者會，表達守護緬甸的決心：「為了緬甸，為了我們的家鄉，我們要為民主自由而戰。」在台多年的緬甸人陳啟明老師表示：「不願意向軍事獨裁政府低頭，我會盡我所能和身邊許多朋友一起同心戮力，不能讓緬甸回到恐怖的時代！」

台灣人權促進會秘書長施逸翔則呼籲，立法院各黨團能夠放下政黨的成見，跨黨派無異議通過最高規格的支援緬甸人民民主與人權的決議，並且基於人道考量，延長在台緬甸人士的居留期限，提出實際的撐緬甸作為。

記者會也呼籲，台灣針對緬甸情勢應該要有更明確的態度表達，倘若未來情勢更加惡化，也必須有完善的撤僑、保障台商的規劃內容。台灣作為國際民主陣營的一員，應共同聲援緬甸，譴責緬甸軍政府的暴行，捍衛民主和人權的價值。