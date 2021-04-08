太空事故最高賠償50億元 立委：運安會航空組能調查？

立法院今天審議科技部擬定的太空發展法草案，在行政院會通過的草案中，若發射火箭等載具發生事故，產生損害賠償責任，最高限額為50億元；由國家運輸安全委員會調查太空事故。民進黨立委黃國書表示，運安會目前編制僅負責航空，航空不能和太空混為一談。運安會表示將修改組織法，增加委員數。

運安會副主委許悅玲表示，運安會設航空組，未來會將太空放在這一組。立委黃國書表示，按運安會組織法，只有航空沒有太空，能身兼調查職務？許悅玲表示，若太空發展法通過，將調整運安會組織法，將委員數從9到11人，增為11到13人。

按運安會官網，運安會調查國家交通事故，委員分成航空、鐵道、水路和公路組。運安會負責重大運輸事故的通報處理、調查、肇因鑑定及分析、提出調查報告及運輸安全改善建議；運輸事故趨勢分析、運輸安全改善建議的追蹤及運輸安全專案研究等事項。

為降低太空發生故障、墜毀、爆炸等事故，立委表示安全的發射場域很重要，也是人民最關心之處。多名立委詢問「科技部協調一年多，為何火箭發射場地還沒喬好？」科技部長吳政忠表示，場地會落在台灣東南沿線，正在積極協調。

立委伍麗華表示，科技部之前擬以屏東旭海一塊原住民用地做為火箭發射場，但未與原住民溝通，延長討論時程。他要求法律明定部落諮商同意的踐行時點，科技部也應有效管理發射地點，限定學界、業者在政府設置的發射場發射，並完善產業及周邊發展所需建設，且雇用一定比例的在地人。