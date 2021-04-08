快訊

影╱國三南下碧潭隧道小貨車翻車起火兩人傷 車陣回堵1公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太空事故最高賠償50億元 立委：運安會航空組能調查？

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
圖為國產火箭飛鼠一號火箭試射發現系統訊號異常，最後終止發射，隨後將燃料施放到空氣中。 本報資料照片
圖為國產火箭飛鼠一號火箭試射發現系統訊號異常，最後終止發射，隨後將燃料施放到空氣中。 本報資料照片

立法院今天審議科技部擬定的太空發展法草案，在行政院會通過的草案中，若發射火箭等載具發生事故，產生損害賠償責任，最高限額為50億元；由國家運輸安全委員會調查太空事故。民進黨立委黃國書表示，運安會目前編制僅負責航空，航空不能和太空混為一談。運安會表示將修改組織法，增加委員數。

運安會副主委許悅玲表示，運安會設航空組，未來會將太空放在這一組。立委黃國書表示，按運安會組織法，只有航空沒有太空，能身兼調查職務？許悅玲表示，若太空發展法通過，將調整運安會組織法，將委員數從9到11人，增為11到13人。

按運安會官網，運安會調查國家交通事故，委員分成航空、鐵道、水路和公路組。運安會負責重大運輸事故的通報處理、調查、肇因鑑定及分析、提出調查報告及運輸安全改善建議；運輸事故趨勢分析、運輸安全改善建議的追蹤及運輸安全專案研究等事項。

為降低太空發生故障、墜毀、爆炸等事故，立委表示安全的發射場域很重要，也是人民最關心之處。多名立委詢問「科技部協調一年多，為何火箭發射場地還沒喬好？」科技部長吳政忠表示，場地會落在台灣東南沿線，正在積極協調。

立委伍麗華表示，科技部之前擬以屏東旭海一塊原住民用地做為火箭發射場，但未與原住民溝通，延長討論時程。他要求法律明定部落諮商同意的踐行時點，科技部也應有效管理發射地點，限定學界、業者在政府設置的發射場發射，並完善產業及周邊發展所需建設，且雇用一定比例的在地人。

運安會 太空

延伸閱讀

檢警帶「黑猴」重返太魯閣號現場模擬 查扣怪手釐清案情

滿地殘骸、碎肉 為找1公分記憶卡他們靠徒手摸到的

影／工程車撞火車前有發動 運安會說明事實

SpaceX「素人太空員」公布 4人9月飛太空

相關新聞

籲愛心捐款專款專用 藍委：別再搞紀念碑了！

太魯閣號事故造成嚴重死傷，國民黨立委李貴敏今天批評，撫恤的錢還沒發出去，民進黨立委就搶先要求建紀念碑？提案委員和民進黨政...

內政部促國民黨改黨徽 時力：太過保守 仍盼改國徽

立法院會日前通過時代力量黨團提案，要求內政部2個月內評估更改國徽的必要性。內政部評估報告今天出爐，內容表示，國徽與國民黨...

陸官專修班校友4月11日聚會 韓國瑜：我會出席

陸官專修班2021年會暨專修40期入伍46周年紀念，4月11日在桃園中壢聚會，這天也是當年入伍日子，別具意義，預計席開1...

太像國民黨徽改不改？內政部改國徽報告出爐

立法院會日前通過時代力量黨團提案，要求內政部2個月內評估更改國徽的必要性。內政部評估報告今天出爐，內容表示，國徽與國民黨...

影／平息爭議 陳水扁：中正紀念堂應改為李登輝紀念館

總統府前國策顧問邱垂亮日前於澳洲辭世，家屬今在台大校友會館舉行追思會。副總統賴清德代表總統頒贈褒揚令，包括前總統陳水扁與...

太魯閣號第8節車廂置於228公園？ 柯文哲：不同意

台鐵太魯閣號事故釀50死超過200傷，台北市長柯文哲今赴議會施政報告，台北市議員林國成指出，有立委建議將太魯閣號事故列車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。