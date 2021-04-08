監院翁啟惠案「一案三查」？ 藍委斥誇張 監委稱是三案

監察院日前對中研院前院長翁啟惠所涉浩鼎案，做出第三版調查報告，當中對監院彈劾翁啟惠時所認定的財產不實有不同見解。國民黨立委葉毓蘭今天在立院司法法制委員會質詢時表示，翁案監院一案三查，且根據相關規定翁案是不能提出覆查的，如此重啟調查頗有因人設事疑慮，「太誇張了」。

中研院前院長翁啟惠2017年因浩鼎案遭監察院彈劾，法院與公懲會也都認定他財產申報不實，去年監委換屆，翁啟惠陳情，監察院司法及獄政委員會3月10日通過針對翁啟惠的第三版調查報告，逆轉改認定翁啟惠無財產申報不實，亦無違反公職人員利益衝突迴避法，不但翻案過去彈劾，還創下「一案三查」紀錄。

葉毓蘭表示，翁啟惠案「一案三查」，暴露出了監院相關制度不周延的問題，應該針對救濟管道研擬更完備規範，否則例如翁啟惠案，只會讓人民認為是因人設事。

葉毓蘭質疑，根據監察法規定，翁啟惠因為被彈劾通過，並不符合覆查要件；且自己過去參與過許多兒少救濟案件，相當清楚不能因為案件的加害人司法上無罪，就認定其沒有任何應該責任，因此監委以此為理由就重啟調查，因人設事到這種地步，太誇張了。

監察院秘書長朱富美回應，每位監委都是獨立行使職權，關於調查報告公告後的救濟程序、管道亦有相關法律規範；而查案監委在翁案的調查中，是認定三次調查報告是三個不同案子，因此查案監委認定，並無「一案三查」問題。