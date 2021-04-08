陳菊悼鄭南榕反思：網路匿名、假訊息失去言論自由真諦

昨天是「自由時代」雜誌創辦人鄭南榕去世32週年，也是言論自由日。監察院長陳菊在臉書表示，「32年過去了，南榕兄；為爭取100%言論自由，你以己身化做熊熊烈火，為台灣帶來光明與自由」。

陳菊說，言論自由必須立於「互相尊重、實事求是」的態度與精神，而非無的放矢、任意批評攻訐，尤其隨著科技進步，網路的匿名與便利性，使得言論與資訊變得更加隨意、浮濫、衝突，假訊息與謠言不只令言論自由失去真諦與意義，更威脅著台灣的民主，「我們和Nylon一樣追求言論自由、捍衛台灣的民主，我也相信，Nylon會永遠活在台灣人心中」。

民進黨也透過臉書表示，鄭南榕的理想與行動，啟發無數的台灣人，百分百的言論自由則是鄭南榕留給大家的重要價值；守護台灣的民主未來，就是紀念鄭南榕最好的方式，「接下來就是我們的事了」。