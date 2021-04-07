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林右昌回台大演講 翻轉基隆經驗「讓不可能成為可能」

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
林右昌今天回台大演講，分享翻轉基隆經驗。圖／基隆市政府提供
林右昌今天回台大演講，分享翻轉基隆經驗。圖／基隆市政府提供

基隆市長林右昌今天受邀前往台大，以「你我如何來解決台灣城市發展的困境與問題」發表講座，林右昌說，就是因為當年在城鄉所就讀，讓他擁有批判以及整合不同專業的能力，加上規畫未來的想像力，成功讓基隆這座老舊城市翻轉，只要有方法與策略，就能夠「讓不可能成為可能」。

講座由台灣大學建築與城鄉研究所學生會主辦，林右昌說，這幾年來他率領市府團隊，透過一次次的規畫跟行動，翻轉過去中央與地方「上對下」的關係，透過對於城市的想像力、創意的設計，把基隆缺乏平地的缺點變成優點，重新把城市翻轉。

林右昌舉出許多推動市政建設的例子與學弟妹們分享，例如現在最夯的「正濱色彩屋」，是與當地居民「磨」了2年，才喚醒民眾參與的意識，基隆經驗可以做為其他城市的參考，在先天條件欠佳的基隆能夠做得到，相信其他城市沒有道理做不到，只要有方法與策略，就能夠「讓不可能成為可能」。

林右昌表示，2014年底剛當市長時，基隆市是失業率、離婚率及自殺率「三高」的城市，負債124億元、負債比47.37％，只比苗栗跟宜蘭略好一點，他在最艱困的狀況下開始行動，「就像揹300公斤、開著老爺車與其他城市競爭」，但經過這幾年的努力，已經成功讓基隆的負債比降低至30.63％

「人，是改變一切的關鍵」林右昌指出 ，一進入政府機關，就會遇到政府體制與官僚慣性等各種障礙，但他透過市政共識營、擬訂基隆市港再生標竿計畫、大基隆歷史場景再現整合計畫等，不但成功獲得中央機關的支持，也從中激發公務員的積極性。

林右昌今天回台大演講，分享翻轉基隆經驗。圖／基隆市政府提供
林右昌今天回台大演講，分享翻轉基隆經驗。圖／基隆市政府提供
林右昌今天回台大演講，分享翻轉基隆經驗。圖／基隆市政府提供
林右昌今天回台大演講，分享翻轉基隆經驗。圖／基隆市政府提供

基隆 林右昌

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