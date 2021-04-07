聽新聞
test
0:00 / 0:00
鄭文燦稱是市府護藻礁 羅智強嗆：想當環團陳世美
藻礁案將於8月公投，桃園市長鄭文燦昨接受專訪時提到，藻礁是桃園市府和居民在保護的，不是環團。國民黨台北市議員羅智強今天在臉書說，「鄭文燦惱羞，想當環團陳世美。」
羅智強說，2014年8月，還沒當選桃園市長的鄭文燦，來蹭環團的記者會，一起主張「應將桃園沿海27公里長的藻礁生存海岸線，指定為暫定自然地景」。但現在，鄭文燦靠著藻礁當選市長，功成名就，準備要選總統了，就像陳世美一樣，忘記自己之前的承諾。
羅智強提到，一個背棄諾言的市長，居然可以揚揚得意，尖聲誇口「是我在保護藻礁，不是環團」，就如同蔡英文人間蒸發的四字名言「永存藻礁」一樣諷刺。羅說，「選前蹭環團，選後羞辱環團」，鄭文燦等於是環團陳世美，忘了誰幫助自己走到今天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言