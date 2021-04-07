鄭文燦稱是市府護藻礁 羅智強嗆：想當環團陳世美

藻礁案將於8月公投，桃園市長鄭文燦昨接受專訪時提到，藻礁是桃園市府和居民在保護的，不是環團。國民黨台北市議員羅智強今天在臉書說，「鄭文燦惱羞，想當環團陳世美。」

羅智強說，2014年8月，還沒當選桃園市長的鄭文燦，來蹭環團的記者會，一起主張「應將桃園沿海27公里長的藻礁生存海岸線，指定為暫定自然地景」。但現在，鄭文燦靠著藻礁當選市長，功成名就，準備要選總統了，就像陳世美一樣，忘記自己之前的承諾。

羅智強提到，一個背棄諾言的市長，居然可以揚揚得意，尖聲誇口「是我在保護藻礁，不是環團」，就如同蔡英文人間蒸發的四字名言「永存藻礁」一樣諷刺。羅說，「選前蹭環團，選後羞辱環團」，鄭文燦等於是環團陳世美，忘了誰幫助自己走到今天。